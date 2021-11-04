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Sağlık Yaralı işçinin imdadına ambulans helikopter yetişti! Bakan Koca görüntüleri paylaştı
Sağlık

Yaralı işçinin imdadına ambulans helikopter yetişti! Bakan Koca görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon'un Arsin ilçesinde yaralanan işçinin ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 01:02:00 - 2021-11-04 01:04:57

Trabzon'un Arsin ilçesinde önceki gün su hattı çalışması sırasında yaralanan işçinin ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılmasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölgede ambulans helikopter gönderildi

Alınan bilgiye göre, Atayurt mahallesinde su hattı çalışması sırasında işçilerden biri meydana gelen ufak çaplı heyelan nedeniyle toprak birikintisi ile su borusu arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulunurken, hastaneye daha hızlı ulaştırmak amacıyla bölgeye ambulans helikopter istendi.

 

Ambulans helikopter, yaralı işçiye en kısa sürede ulaşabilmek için kara yoluna iniş yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne ambulans helikopterle nakledilen yaralı işçinin sol boynunda kırık tespit edilirken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Koca paylaştı

Bakan Fahrettin Koca ise yaralı işçinin ambulans helikopterle hastaneye nakledilmesini sosyal medya hesabında "Kaza Trabzon Arsin'de yaşandı. Kayan toprak nedeniyle sıkışmaya bağlı travma bilgisi aldık. Acil ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans helikopter çağrıyla havalandı. 48 km mesafedeki Fakülte Hastanesi'ne 11 dakikada ulaştı. Tanı: Sol femur boyun fraktürü" ifadeleri ile paylaştı.

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