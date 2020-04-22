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Yaşam

Yaralı hayvanı 5 kilometre sırtında taşıdı

Erzincan'da, bir grup arkadaşıyla dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, yaralı halde bulduğu yavru yaban keçisini yaklaşık 5 kilometre sırtında taşıyarak görevlilere teslim etti.

2020-04-22 01:09:00 -
Yaralı hayvanı 5 kilometre sırtında taşıdı

Olay, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, dağlık arazide yaralanmış halde yaban keçisi yavrusu buldu.

Durumu Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine bildiren Ataş, yaralı keçiyi sırtına alarak yaklaşık 5 kilometre taşıyarak dağdan indirdi.

Uzun süren yolculuğun ardından yavru keçi tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edildi. Yavru keçinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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