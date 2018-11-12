Yaralı can, sürücüler tutanak derdinde

Kaza önceki gün İstanbul D-100 Karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak araca çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan hasta nakil ambulansının sürücüsü yaralıyı görünce müdahale etmek için durdu. Arkadan gelen araç da ambulansa çarptı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü sedye ile ambulansa konuldu.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi devam ederken sürücüleri tutanak telaşı sardı. Sağlık görevlisi kapıyı kapatmak ve hastaneye yetişmek için uğraşırken, sürücüler soru sormaya devam etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



