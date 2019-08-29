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Yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi altına alındı

Konya’nın Altınekin ilçesinde, polis ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi altına alındı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:14
Yaralı bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi altına alındı

Konya’nın Altınekin ilçesinde, polis ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Altınekin ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yerde uzun süre duran ve uçamayan bir kuşun olduğunun fark edilip haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğüne gelen milli parklar görevlileri, kuşun Türkiye’de sadece göç devresinde görülen bıldırcın kılavuzu olduğunu belirledi.


Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kuşun tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise alındığı yerde yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:14
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