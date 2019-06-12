0553 313 94 23

Yaralı baykuşa vatandaş sahip çıktı

Amasya bir fabrikada çalışan işçi, kanadı kırık bir puhu türü bir baykuş buldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
Yaralı baykuşa vatandaş sahip çıktı

Amasya bir fabrikada çalışan işçi, kanadı kırık bir puhu türü bir baykuş buldu.


Amasya’da kanadı kırık bir puhu türü bir baykuş bulan bir fabrikadaki işçi, yardım için baykuşu İlyasköy’deki at çiftliği olan Mehmet Akif Çelik’e götürdü. Çelik de ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.


Çiftlikte baykuşa bakan Çelik, kanadının kırık olduğunu belirterek şunları söyledi:


“Aslında doğal yaşamda olması gerekiyor. Evcilleşmemiş vahşi baykuş, kanadı kırık muhtemelen çünkü kanadını çok acıyor. Dokunmamıza müsaade ediyor. Herhalde kendisine zarar vermeyeceğimizi bildiği için bizim dokunmamıza müsaade ediyor. Ayakları çok büyük, tırnakları falan. Kendisi de baya bir büyük. Kanadı kırık. Bir arkadaşımız çalıştığı fabrikada buldu, buraya getirdi. Bizden yardım istedi, biz de gerekli mercilere telefonla haber ulaştırdık. Biraz önce konuştuk baykuştan falan bahsettim, kulakları falan da var büyük bir baykuş diye. Kuğu baykuş türü diye söyledi telefondaki arkadaş. Gelip alacaklar, bekliyoruz gelip almalarını. Onunda artık iyileşip bir an evvel doğal yaşamda diğer arkadaşlarıyla birlikte yaşaması gerekiyor.”


Baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanal ortaklık cinayetle bitti
    1. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    2. İletişimsizliği anlatan heykel..
    3. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    4. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    5. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    6. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    7. Mayıs ayının en popüler takımı..
    8. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    9. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    10. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    11. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    12. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    13. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    14. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    15. Ardahan’da heyelan paniği
    16. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    17. Süleyman Soylu'dan Temel..
    18. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    19. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    20. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    21. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    22. Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis
    23. Suriyelilere "plaj yasağı" kararına..
    24. Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı..
    25. Emekli maaşı ve ikramiyeleri son..
    26. Ülkeyi korku sardı: Araplara..
    27. Kavga korkusu pahalıya mal oldu
    28. Sulama kanalında mahsur kalan..
    29. Mehmet Emre Şimşek, milli takıma..
    30. Karkamış Antik Kenti'nde kazılar..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı