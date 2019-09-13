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Yaralı ’balaban’a öğrenci şefkati

Anamur Malaklar İlköğretim Okulu bahçesinde öğrenciler tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, öğrenciler arasında heyecanlı ve hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

13 Eylül 2019 Cuma 10:00
Yaralı ’balaban’a öğrenci şefkati

Anamur Malaklar İlköğretim Okulu bahçesinde öğrenciler tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, öğrenciler arasında heyecanlı ve hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.


Anamur Malaklar İlköğretim Okulu bahçesinde, öğrenciler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir balaban kuşu buldu. Yaralı kuş, tedavi edilmek üzere okul öğretmenlerinden TEMA üyesi Şevket Yalçın, Hüseyin Aydın, İsmet Narcı ve Cihat Çolak tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlisine teslim edildi. Tedavisine başlanan yaralı kuşun hızla iyileştiği belirtildi. Balaban kuşu tedavi sonrası hayvanat bahçesine gönderilecek.


Balabanın bilinçsiz avcılar tarafından vurulduğu tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:00
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