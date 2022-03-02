Yaptırımların zararını Biden karşılayacak mı Akşener? Meral'in ABD sevdası palazlandı

Türkiye şu ana kadar Rusya-Ukrayna savaşına dair izlediği politika nedeniyle süreci bir şekilde yürütüyor.

Bazı Batılı devletler ise Türkiye'yi söz konusu savaşın içine çekmeye çalışıyor.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türkiye'nin sağduyu mesajlarını desteklemesi gerekirken akılalmaz bir çıkışta bulunarak Rusya'ya yaptırım çağrısı yaptı.

Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Ukrayna’da yaşanan dünyadaki vicdanlı ve aklı selim sahibi herkesin, adalet duygusunu sarsan bu duruma uluslararası toplum daha fazla sessiz kalamaz. Bu şımarıklığa, bu hırsa, daha fazla izin veremeyiz. Başta Kırım’daki kardeşlerimiz olmak üzere, Putin’in zulmüne maruz kalan onca insanı, kaderlerine terk edemeyiz. Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf değil yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma vakti değil zalimin karşısında dik durma vaktidir. Vakit, boş laf değil, yaptırım vaktidir. Vakit, çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir. Halbuki ortada, çok açık bir gerçek duruyor. Karşımızda, bölgesindeki ülkelerin sınırlarını, bağımsızlığını ve siyasi egemenliğini tanımayan, bunu da açıkça beyan eden bir Rusya var.Aklı başında insanlar tarafından yönetilen her devlet eğer bağımsızlığını ve egemenliğini Rusya’ya karşı korumak istiyorsa belirli adımlar atmalıdır. Ancak üzülerek söylüyorum ki; Türkiye, bu adımları atamayacak kadar, Rusya’ya bağımlı hale getirilmiştir. İki ülke arasındaki ilişki, dengeli ve simetrik değildir" ifadelerini kullandı.

Amerika’dan yana tavır alan Akşener’in yaptırımlar nedeniyle uğrayacağı zararları umursamaması dikkatlerden kaçmadı.