Yaptırımlara böyle cevap verdi! Tren üzerinden füze attılar

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin, önceki füze denemeleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulayan ABD'yi "çatışmacı tutumunu" sürdürmesi halinde daha güçlü ve daha açık bir eylem konusunda uyardığı bir bildiri yayımlamasından saatler sonra, tren üzerinden balistik füze denemesi yaptığı belirtildi.

Haberde, tatbikatın, raylı füze alayının hazırlık durumunun kontrolünü amaçladığı ifade edilerek, test emri alındıktan sonra askerlerin fırlatma alanına hızla hareket ettiği ve iki "taktik güdümlü" füzeyi başarılı şekilde ateşledikleri kaydedildi.

Bu arada Kuzey Kore'de yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi, duman altında kalmış vagonlardan fırlatılan iki füzenin fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

KCNA, 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

ABD yönetimi, 12 Ocak'ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli ve bir Rus ile Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

Kuzey Kore, ABD'nin söz konusu kararına tepki göstermişti.

Kuzey Kore, eylülden bu yana 6 füze denemesi yapmıştı.