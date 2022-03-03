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Dünya Yaptırımlar sonrası Putin'in mal varlığı gündem oldu
Dünya

Yaptırımlar sonrası Putin'in mal varlığı gündem oldu

Ukrayna'ya başlatılan savaş sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığı gündem oldu. Putin'in yaklaşık 200 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 10:20:00 -
Yaptırımlar sonrası Putin'in mal varlığı gündem oldu

Rusya, Ukrayna saldırıları nedeniyle Batı tarafından ağır yaptırımlarlara maruz kaldı.

Moskova birçok uluslararası organizasyondan dışlanırken, Rus milyarderler ve bankaları da ambargoların hedefi oldu.

ABD inceliyor

Böyle bir dönemde ABD basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığını mercek altına aldı.

CNN International'ın "Vladimir Putin'in varlığı ne kadar? Neredeyse kimse kesin olarak bilmiyor" başlıklı haberinde, ABD ve Avrupa'nın Putin'e yeni yaptırımlar duyurduğunu anımsattı.

"Yaptırımların etkisi sembolik kalabilir"

Ancak bu yaptırımların etkisinin büyük ölçüde sembolik kalabileceği, Putin'in kişisel servetinin milyarlarca dolar olduğuna inanıldığı kaydedildi. Bununla birlikte söz konusu servetin tam miktarı ve nerede olabileceği hakkında yeterli bilgi olmadığına dikkat çekildi.

200 milyar dolar servet iddiası

Bir dönem Rusya'da yatırım yapan İngiliz finansçı Bill Browder'ın "Putin'in saat koleksiyonu, resmi maaşının kat kat üzerinde" açıklaması aktarıldı.

Rus liderin servetinin 200 milyar dolar civarında olduğunun tahmin edildiği ve bunun da onu dünyadaki en zengin insanlar arasına yerleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

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