“Yaptırımlar sahtekarlıklarını gösteriyor”

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlara devam etmesinin, Trump’ın İran ile uzlaşma konusundaki sahtekarlığını gösterdiğini söyledi. Cumartesi yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer silahlanmadan vazgeçmesi halinde uzlaşmaya sıcak bakacağını söyleyen Trump’ın sahtekarlığının kanıtlandığını dile getiren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi “ ABD başkanı Trump’ın İran ile uzlaşma konusundaki sahtekarlığını görmek için sadece bir hafta yeterli” dedi. Geçtiğimiz Cuma günü ABD Hazine Bakanlığı’nın İran'ın en büyük petrokimya firması olan İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical İndustries Company/PGPİC) ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını duyurmasının ardından açıklama yapan İranlı yetkili ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların ekonomik terörün bir örneği olduğunu vurguladı. ABD’nin daha önceki başkanların dönemlerinde de uyguladığı yaptırımlar ile bir gelişme kaydemediğini söyleyen Mousavi, Amerika'nın dış politakada izlediği bu baskıcı stratejilerin yanlış olduğunun altını çizdi. ABD’nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı İranlı PGPİC şirketi İran’ın petrokimya üretiminin yüzde 40’lik bir kesimini, petrokimya ihracatının ise yüzde 50’lik kısmını karşılıyor.