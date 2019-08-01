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Yaptırım kararına yanıt: Beni tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim

ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine alındığını duyurdu. Zarif, İran dışında bir mülkü olmadığı için ABD yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 06:24
Yaptırım kararına yanıt: Beni tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ve isminin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise Zarif'i "İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü" ifadeleriyle nitelendirdi ve Hamaney'in "umursamaz ajandasını yaymaya çalıştığı" için yaptırıma maruz kaldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı.

İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." demişti.

Zarif'ten ABD'ye: yaptırımların bir etkisi yok

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Hazine Bakanlığının kendisini yaptırım listesine almasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran'ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 06:24
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