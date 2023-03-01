Yaptıklarını duyunca onu daha iyi tanıyacaksınız! Mustafa Baybay'ın maskesi indirildi

Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 45 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye'nin yüreğini yakan ve 10 ilimizde binlerce binanın yıkımına neden olan depremlerde devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Depremlerin ilk gününden itibaren enkaz altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımıza ve onları kurtarmak için gece gündüz demeden çalışan kurtarma ekiplerine saygı göstermeyen muhalefet koltuk derdine düşerek en kirli bir şekilde siyaset yaptı.

Partisi CHP ile birlikte kentsel dönüşümlere karşı çıkan eski vekil ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın deprem sonrası kaleme aldığı yazılar "ikiyüzlülük" olarak nitelendirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Balbay ile ilgili nokta tespitlerde bulunarak şunları söyledi:

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"Geçmişte CHP'den milletvekili seçilen bir kalem sahibi işgal ettiği bir gazete köşesinde 23 Şubat'ta şöyle yazmıştır: 'Depremin üzerinden iki hafta geçti. İnsanlar hala başını sokacak çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz'. Türkiye'yi çadır devletinin bile aşağısına çekmeye çalışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir, vicdanını da kin ve nefret sarmıştır. Utanması, ar etmesi gereken bu utanmaz devlet ve millet karşıtlarıdır."

Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, Mustafa Balbay'ın maskesini indirdi.

Karahasanoğlu, Balbay'ın geçmişini anımsatarak önemli ifadeler kullandı.