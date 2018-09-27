Yaptıkları zulüm yanlarına kâr kaldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve imama sözlü saldırıda bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, darbe gecesi sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'yı darp ederek, kamu görevlilerinin görevini yapmasını engelleyen ve kamu malına zarar veren 23 sanıktan 3’ü 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen komik hapis cezalarına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme bütün sanıkları serbest bıraktı.

DARBE SEVERLER SERBEST

Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istediği darbe severlerin, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonucu serbest bırakılması, “Hain FETÖ’cülere destek verenler imam ve müezzin darp etmiş ve yaptıkları yanlarına kâr kalmıştır. Bu karar hukukun selâsıdır” yorumlarına yol açtı.

MÜEZZİN VE İMAMIN SUÇU NEYDİ!

FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığı gece İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesindeki Merkez Camii'nde sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara, bir grubun sözlü ve fiili saldırısına maruz kalmıştı. Yaşanan saldırı sonrası müezzin Süngü, saldırganlardan şikayetçi olmuş ve olay yargıya yansımıştı.