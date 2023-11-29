Yaptıkları mide bulandırdı! Bunları idam edin

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler fuhuşla mücadele çerçevesinde E.A., S.B. ve M.C. isimli şahısların, Afyonkarahisar’da zor duruma düşen kadınları fuhşa teşvik ettikleri, bu kadınlara müşteri temin ettikleri, fuhuş yapılması için yer ve imkan sağladıkları, fuhşa yönlendirdikleri belirlendi.

9 mağdur kadın ve 53 bilgi sahibinin alınan ifadelerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erenler, Fatih ve Fakıpaşa Mahallelerinde operasyon yapıldı.

Evlere yapılan baskınlarda E.A., S.B., H.T., M.T. ve M.C., isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ise 36 bin 485 TL, 320 Dolar ve 49 bin 210 TL değerinde ziynet eşyası ala geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.A., S.B., H.T. ve M.T. tutuklanırken, M.C., hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.