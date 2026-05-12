11 kişi yaralandı! Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti

Adıyaman’da kiracı ile ev sahibi arasında başlayan tartışma, yakınların da araya girmesiyle kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Kız çocuğu da yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1710 Sokak içerisinde kiracı ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya kiracının ve ev sahiplerinin de yakınları dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu. Kavgada 1 kadın bıçak darbesiyle 1 kız çocuğu taş darbesiyle 9 kişi ise yine sopa ve taş darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi.

Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.