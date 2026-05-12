AK Partili Mesten’den çok sert başıboş köpek paylaşımı! “Sureti insan sireti köpek olan ‘azgın güruh’tan korkarak, ite it demeye çekinirsen…”
Geçtiğimiz günlerde başıboş sokak köpeklerine ilişkin halkın takdirini kazanan açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten’den sert bir paylaşım daha geldi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Osman Mesten, “Sureti insan sireti köpek olan ‘azgın güruh’tan korkarak, ite it demeye çekinirsen; Ahlaksızdan; ahlak, psikopattan; psikoloji, ateistten; Kur’an, deistten; hadis, ‘Çocuklarınız gebersin’ diyenden; merhamet dersi alırsın. İnsanın ‘halife’ sıfatıyla yaratıldığını, ‘Eşref-i Mahlukat’ olduğunu anlatamazsın. Meleklere ‘Adem’e secde edin’ diye emredildiğini, Adem’i küçümseyenin İblis’e dönüştüğünü anlatamazsın. Öpmeye kıyamadığın çocuğun başıboş köpek tarafından parçalansa; köpeğin sağlık durumu manşetten verilir de, çocuk üçüncü sayfa haberi olarak kayıtlara geçer” diye yazdı.
Osman Mesten’in başıboş sokak köpeklerine yönelik yeni çıkışı da sosyal medyada binlerce vatandaştan destek aldı.