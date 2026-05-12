Leyleklerin yuva nöbeti! 22 yıldır aynı direklere geliyorlar
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki beton elektrik direği yıllardır aynı misafirleri ağırlıyor.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki beton elektrik direği yıllardır aynı misafirleri ağırlıyor.
Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Haydarkenli Mahallesi’nde iki beton elektrik direği, 22 yıldır leyleklerin göç yolundaki değişmeyen adresi oldu.
Leylekler her yıl yerleşim yerinin girişindeki iki beton elektrik direğine ağaç dallarıyla yaptıkları yuvada kuluçkaya yatıyor.
Leylekler, yavrularını büyütüp sonbaharla birlikte ayrılıyor. Mahalleye 22'nci kez gelen iki çift leyleğin, direklerin üzerindeki yuvalarında kuluçkaya yatışı dronla görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden Şeref Bozgeyik, leylekleri gönüllü olarak korumaya çalıştıklarını söyledi. Bozgeyik, "Leylekler 22 yıldır mahallemizi ziyaret ederek aynı beton elektrik direklerinin üzerine yaptıkları yuvalarında yavrularını büyüttükten sonra sonbaharla birlikte göç ederler. Mahallemizin sembolü haline gelen leylekleri ve yuvalarını gönüllü olarak korumaya çalışıyoruz" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23