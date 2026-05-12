Son dakika! Rozetini Cumhurbaşkanı taktı! Burcu Köksal resmen Ak Parti'de!

Ak Parti'nin 179. genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize “Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyorum. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açık" dedi.

Daha sonra Kürsüye davet edilen Köksal ile diğer isimler rozetlerini takarak resmen Ak Parti'ye katılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti kürsüsünde ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Köksal, "Ailenin kutsallığına inanlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi ve Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim" dedi.

AFYONKARAHİSAR'DA AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI VE MECLİS ÜYELERİ

-Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

-Afyonkarahisar Dinar İlçe Belediye Başkanı Veysel Topçu

-Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Derya Palalı

-Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Şevket Öner

-Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Yasin Bayram Yıldırım

-Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Ömer Elçi

-Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Bekir Lafçı

-Afyonkarahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur

-Afyonkarahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Ali Tetik

-Afyonkarahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Engin Gülbeyaz

-Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir

-Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe

-Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan