  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere’de kriz! Başbakan Starmer’den flaş “istifa” açıklaması AK Partili Mesten’den çok sert başıboş köpek paylaşımı! “Sureti insan sireti köpek olan ‘azgın güruh’tan korkarak, ite it demeye çekinirsen…” Son dakika! Rozetini Cumhurbaşkanı taktı! Burcu Köksal resmen Ak Parti'de! CHP’li belediyede yolsuzluk çarkı kırılıyor: Savcıdan 8 yeni tutuklama talebi! Siyonistler tasarıyı ilk oylamada onayladı! Batı Yaka’da işgali genişletecekler ABD ekonomisinde 'petrol' depremi! Enflasyon rakamları beklentileri fırlattı: Akaryakıt fiyatları piyasayı yaktı! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Kahraman Türk askerinden Senegal'de önemli tespit TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!" Özgür motoru iyice yaktı: Masayı yumrukladı, bardağı devirdi, Burcu Köksal’ı tehdit etti! Tehditse daniskasını ediyorum! 2 yıl çabuk geçer, sonra yalvarma!
Ekonomi Avrupa borsaları çakıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları çakıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa borsaları çakıldı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 değer kaybederek 606,63 puana geriledi.

Avrupa borsaları, ABD-İran arasındaki kalıcı barış sağlanmasına ilişkin iyimserliğin azalması ve İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'a yönelik istifa çağrıları nedeniyle yaşanan siyasi belirsizliklerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 değer kaybederek 606,63 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,62 azalarak 23.954,93, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 48.990,98, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 10.265,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 gerileyerek 7.979,92 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,348 düşüşle 1,174 seviyesinden işlem gördü.

 

ABD ve İran arasında kalıcı barış sağlanmasına yönelik görüşmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını belirterek, "İran'la ilgili (süreçte) tüm kontrol bizde. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl ya da başka bir şekilde." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

Avrupa tarafında ise yatırımcılar, İngiltere'de büyüyen siyasi krizi yakından takip ediyor. Ülkede 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde, İşçi Partisinin yaşadığı büyük kayıplar sonrası, Starmer'a yönelik istifa çağrıları yoğunlaştı. Ancak Starmer, kabinesine yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini yineledi.

Ülkedeki siyasi belirsizlikler nedeniyle 10 yıllık tahvil faizi 2008'den beri en yüksek seviyeyi görürken 20 ve 30 yıllık tahvil faizi de 1998'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Tahvil faizlerindeki artış, yatırımcıların siyasi belirsizliklerle ilgili oldukça endişeli olduğunu gösteriyor.

 

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güven, mayısta sürpriz bir iyileşme gösterdi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mayıs ayı sonuçlarına göre, nisanda eksi 17,2 puan olan endeks, mayısta 7 puanlık artışla eksi 10,2 puana yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 19,5 puana gerileyeceği yönündeydi. Böylece 2 aydır sert düşüş kaydeden endeks, mayısta sürpriz bir toparlanma sergiledi.

Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!
Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!

Sosyal Medya

Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!

Avrupa'da kiralar asgari ücreti geçti!
Avrupa'da kiralar asgari ücreti geçti!

Ekonomi

Avrupa'da kiralar asgari ücreti geçti!

Avrupa'da hantavirüs alarmı
Avrupa'da hantavirüs alarmı

Dünya

Avrupa'da hantavirüs alarmı

Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor?
Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor?

Avrupa

Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23