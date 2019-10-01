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Yaptıkları her şey ortaya çıktı! Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olay yeri inceleme ekiplerinin elde delillere ulaşıldı.

01 Ekim 2019 Salı 17:23
Yaptıkları her şey ortaya çıktı! Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı

Ortadoğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmişti.

15 Ekim 2018 tarihinde Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Yetkililer arasında basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü ve ardından ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer konsolosluk binasına girdi. Türk yetkililerin de binaya girmesinin ardından başkonsoloslukta inceleme başladı.

Türk polisi içeride 12 saat kaldı. Olay yeri inceleme son teknolji ürünü cihazlarıyla her santimetrekareyi inceledi. Elde edilen çok sayıda DNA örneği incelendi.

TRT World, içeride olay yeri inceleme ekibinin elde ettiği delillerin bir kısmına ulaştı.

 

Mor ışık saçan bu bölümler, organik bir temizlik yapıldığını gösteriyor. Yani, kan, ter veya gözyaşı temizlenmiş alanlar yapılan temizlemeye rağmen kendini ele veriyordu.

 

Polisin incelemesinde mavi ışık veren yerler ise, organik izlerin yeteri kadar silinemediğini anlayınca bu kez kimyasallarla yapılan temizliği gösteriyordu. Polis, soruşturma dosyasına, elde ettiği tüm mor ve mavi noktaları kroki çizerek de ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 17:23
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • Veli-AgaVeli-Aga45 dk önce
    Delilleri ortaya cikti, suclular biliniyor, sonuc ne oldu? Kasikci coktan cürüdü

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