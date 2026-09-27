Yaptıkları hareket takdir topladı! Çöpün yanında Türk bayrağını görünce kayıtsız kalmadılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir’de temizlik görevlileri, çöp konteynerinin yanında fark ettikleri Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak özenle düzeltti. Bayrağı temizlik kamyonuna asan görevlilerin bu davranış takdir topladı.
Eskişehir’de rutin temizlik çalışması yapan görevliler, çöpün yanında gördükleri Türk bayrağına kayıtsız kalmadı.
Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren temizlik personelleri, konteyner kenarına bırakılmış bir Türk bayrağı gördü. Bayrağı bulunduğu yerden alan görevliler, özenle düzelttikten sonra çöp kamyonunun üzerinde dalgalanabileceği uygun bir yere sabitledi.
Temizlik görevlilerinin bu duyarlı davranışı, arkada seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin takdirini topladı.