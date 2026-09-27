  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O Avrupa ülkesinde boş tabaklı isyan! 500 bin kişi gıda yardımına muhtaç Kırmızı Masa’nın konuğu Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan! "İslam ülkeleri birliğini kurmamız lazım" Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru İran'ın 7 günlük teklifine Trump'tan yanıt! Bakan Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu: 46 şirket ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu Rüşvet soruşturmalarında adı geçiyor! Veli Ağbaba apar topar hastaneye kaldırıldı İşgalin ticari ayağı ifşa oldu: 214 şirket BM radarında Uyuşturucu soruşturmasından Yeni Partili vekil çıktı! Bir yanda 5 milyon dolar bir yanda kumar
Yaşam Yaptıkları hareket takdir topladı! Çöpün yanında Türk bayrağını görünce kayıtsız kalmadılar
Yaşam

Yaptıkları hareket takdir topladı! Çöpün yanında Türk bayrağını görünce kayıtsız kalmadılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Eskişehir’de temizlik görevlileri, çöp konteynerinin yanında fark ettikleri Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak özenle düzeltti. Bayrağı temizlik kamyonuna asan görevlilerin bu davranış takdir topladı.

Eskişehir’de rutin temizlik çalışması yapan görevliler, çöpün yanında gördükleri Türk bayrağına kayıtsız kalmadı.

 

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren temizlik personelleri, konteyner kenarına bırakılmış bir Türk bayrağı gördü. Bayrağı bulunduğu yerden alan görevliler, özenle düzelttikten sonra çöp kamyonunun üzerinde dalgalanabileceği uygun bir yere sabitledi.

 

Temizlik görevlilerinin bu duyarlı davranışı, arkada seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin takdirini topladı.

Böcek korkusu az kalsın canından ediyordu! Balkon duvarında ölümle burun buruna
Böcek korkusu az kalsın canından ediyordu! Balkon duvarında ölümle burun buruna

Yaşam

Böcek korkusu az kalsın canından ediyordu! Balkon duvarında ölümle burun buruna

Çay hasadı yarıda kalacaktı! Elektrikli otomobille yetişti, 2 salatalıkla uğurlandı
Çay hasadı yarıda kalacaktı! Elektrikli otomobille yetişti, 2 salatalıkla uğurlandı

Yaşam

Çay hasadı yarıda kalacaktı! Elektrikli otomobille yetişti, 2 salatalıkla uğurlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23