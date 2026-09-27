Bilecik'te üzen olay: Baba ile kızının acı sonu!
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında baba ve kız hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında baba ve kız hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.
Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise yangından kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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