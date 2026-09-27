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Bilecik'te üzen olay: Baba ile kızının acı sonu!

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Bilecik'te üzen olay: Baba ile kızının acı sonu!

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında baba ve kız hayatını kaybetti.

#1
Foto - Bilecik'te üzen olay: Baba ile kızının acı sonu!

İlçeye bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Bilecik'te üzen olay: Baba ile kızının acı sonu!

Ekiplerce söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

#3
Foto - Bilecik'te üzen olay: Baba ile kızının acı sonu!

Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

#4
Foto - Bilecik'te üzen olay: Baba ile kızının acı sonu!

Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise yangından kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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