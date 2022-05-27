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Siyaset Yaptığın zamdan mı haberin yok, dalga mı geçiyorsun? İmamoğlu fena terledi!
Siyaset

Yaptığın zamdan mı haberin yok, dalga mı geçiyorsun? İmamoğlu fena terledi!

Van'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın İETT zammına tepkisini, "3 katı falan zam yok. Uyduruyorsun." diyerek cevapladı. Ardından haklılığını ispatlamaya da çalışan İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü arayınca rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 21:59:00 - 2022-05-27 22:11:50

 Yeniakit.com.tr 

İETT'ye son bir yılda art arda 3 kez zam yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendini rezil etti.

Van'da esnafları ziyaret eden İmamoğlu, İETT zammına tepki ile karşılandı.

Zamdan haberin mi yok, dalga mı geçiyorsun?

Ekrem İmamoğlu, bir esnafın İETT için, "3 katı para ödüyoruz." sözlerine, "3 katı falan yok. Uyduruyorsun. Yanlışın var." diyerek cevap verdi.

İmamoğlu, o anlarda İETT Genel Müdürü'nü telefonla aradı. Genel müdür esnafın zam isyanını doğruladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür, vatandaşın haklı olduğunu belirten ifadeler kullandı.

Konuşma esnasında yüzü düşen İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'ne, "O zaman vatandaş haklı" dedi.

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