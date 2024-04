Yaprak sarması nasıl yapılır? Etli yaprak sarma tarifi: Bu bayramda bu şekilde yapın... İşte en hızlı tarif

Her an ve her yerde rahatlıkla yenilebilir olması nedeniyle tercih edilen zeytinyağlı yaprak sarma kadar olmasa da etlisini de ayrı sever, tek başına ana yemek niyetine tüketiriz. Yaprak sarmasının içinin yapılışından yaprak sarmasının nasıl pişirileceğine detaylı bir şekilde anlattığımız en güzel etli yaprak sarması karşınızda.

ETLİ YAPRAK SARMA TARİFİ

MALZEMELER:

250-300g orta yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

2 adet rendelenmiş domates

3 orta boy soğan

Yarım demet taze nane

Yarım demet maydanoz

1 çorba kaşığı ev biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

60-70 adet taze veya salamura yaprak

ÜZERİ İÇİN:

Süzme yoğurt

Ezilmiş sarımsak

Tereyağı

Pul biber

ETLİ YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR?

Etli Yaprak Sarma için önce salamura yaprakları sıcak suda kaynatıp bekletin. Kıymayı alıp iç harcını hazırlayın.

Domatesleri rendeleyin. Pirinci yıkayıp karışıma ekleyin. Yemeklik ince doğranmış soğanı, ince kıyılmış yeşilliği, salçayı, tuz ve baharatları ekleyip kavurun.

Soğumuş yaprakların saplarını kesin. Tencerenin dibinde kullanmak üzere birazını ayırın. Yaprakları parlak yüzü alta gelecek şekilde dizmeye başlayın.

Önce yaprağın bize yakın olan kısmını malzemenin üstüne kapatın. Ardından yan kısımlarını kapatıp yaprağı çok sıkı olmamak kaydıyla sarın.

Sapları tencere dibine yayıp sarmaları tencereye dizin. Üzerine 2 bardak kadar sıcak su ekleyin.

Bir porselen tabak kapatıp 25-30 dk pişirin. Üzeri için süzme yoğurdu suyla açın. İçine ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyin.

Tereyağını ateşte hafif kızdırıp pul biber atın. Deneyen herkese afiyet olsun..