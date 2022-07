Yaprak güzeli (Kolyos) bakımı nasıl yapılır? Kolyos çiçek açar mı?

Ancak kışları soğuk geçen bölgelerde daha çok iç mekan süs bitkisi olarak yetiştirilirler

Solenostemon Scutellarioides türü birçok çeşitleri ve kültivarlarıyla bütün dünyada sevilen bir süs bitkisi olmuştur.

İngilizcede yaygın adı : Coelus..

Türkçede yaygın adı: Yaprak güzeli. Kolyos çiçeğidir.

Bakımı

Çiçek tomurcukları belirdiği anda derhal yok etmelisiniz. Yoksa cılız kalır ve amacı çiçek açıp tohum vermek olur.Ve ölür. Tohum ihtiyacınız için tepe değil yan dallardan sadece birisinin çiçek açmasına izin vermek gerekir.

Alternatif yetiştirme (Suda)

Yaprak güzeli suda yetiştirilebilir. Köksüz dalları kullanabilirsiniz. Suda hızla köklenirler. Aşırı fazlalıkta köklenme olursa ara sıra kökleri azaltabilirsiniz. En iyisi dinlendirilmiş musluk suyudur. Suyu fazla kireçli olan yerlerde su kireçten başka birçok elementler ve mineraller içerir. Yaprak güzelinin beslenmesine yeterlidir.Suya 3 günde 1 sıvı gübrede damlatılabilir.. Suyu her 7 günde bir mutlaka değiştirin.

Sıcaklık

Gelişim dönemlerinde genelde 14 – 17 C derece sıcaklık isterler. Kışın ise 12 – 16 c derece aralığı idealdir. Kışın en düşük 10-12 C dereceye dayanabilirler. Sadece kış soğuklarına değil sonbahar serinlerine bile dayanamaz. Ancak çok kısa bir süreliğine dayanabilirler. Daha fazla soğukta kalması yapraklarının dökülmesine ve bitkinin ölmesine neden olur. Sıcağı seven bir bitkidir. Tropik bölgelerin bitkisi olduğundan dolayı fazla soğukları sevmez. Soğuklara karşı bitkinizi kesinlikle korumanız gerekecek. Bulunduğu yerde ısı 12C derece altına düşmemeli. Daha serin olursa, serin saatlerin uzunluğuna göre ölür. Aşırı sıcak memleketlere (havası nemli olmak şartıyla) uygundur.

Kışın hiç soğuk olmayan kapalı mekanlarda güneşli pencere önünde kışın da yapraklarının güzelliği aynen devam eder.

Nem

Nemi seven bir bitkidir. Yapraklarının daha güzel olması için gerekli nemin sağlanması gerekiyor. Bu yüzden yaz aylarında sıcak havalarda yapraklarına bol bol su püskürtülmesi çok faydalı olacaktır. Nem ihtiyacının karşılanmasında kök neminin karşılanması da oldukça önemlidir. Bu yüzden sulama konusu oldukça önemli bir yere sahip.

Işık

Kolyoz çiçeği genelde aydınlık ortamları sever. Direkt güneş ışığı almayan, dolaylı yollarla güneş ışığı alan yerler kolyoz çiçeğinin ideal yerleridir. Nadir olarak yarı gölge alanlarda da iyi gelişim gösterdikleri görülmüştür. Ancak en iyi gelişimi aydınlık yerlerde göstermiştir. Gölge yerlerde kesinlikle yetiştirilmemelidir. Gölge yerlerde yapraklarının renginin bozulduğu, gelişiminin yavaşladığı ve durduğu ve yapraklarının belli bir zaman sonra döküldüğü görülmüştür. Tam gün güneşe adapte olabilse de en iyisi yarı gölge yarı güneşli yerler.

Evlerde yaz boyunca güneşi pencere tülü ardından filtrelenmiş olarak almalı. Güneşin şiddetine göre yaprak güzelinin renkleri değişir. Tam gölgede tam yeşil kalır, sağlığı da bozulur. Aşırı güneşte yapraklarda tek ton hakim olur, can alıcı renkler eksik kalır.

Toprak

Kolyoz çiçeği – yaprak güzeli çiçeği aydınlık yerlerde yetiştirildiğinde toprak seçmeyen bir bitkidir. Hemen hemen her tür toprakta yetişebilir. Suyu iyi geçiren, drenajı iyi ve iyi bir bahçe toprağı kolyos çiçeğiniz için oldukça uygun toprak türüdür. Sert ve ağır toprakları sevmez. Bu tür topraklarda kökler havasız kalır ve çürür. Toprak seçmez.

Yaprak güzelinin en coşkulu geliştiği toprak humuslu doğal topraktır. Ancak bu toprakta yapraklar mükemmel irilikte ve gösterişlilik te olabilir

Bunda gübre veya bitki besini istemez. Torf vb. kıytırık topraklarda ise haziran – eylül arasında 20 günde bir genel amaçlı bitki besini vermelisiniz.

Su

Kolyoz çiçeğinizin su isteği bulunduğu yere göre değişim gösterir. Yani demek istediğim bitkiniz aydınlık yerde, çok güneş alan yerde ise, toprağı hemen kuruyorsa günlük sulamasını yapmanız gerekecektir. Ancak yarı gölge yerde yetiştiriyorsanız, toprak nemini biraz kaybedince sulamalısınız. Yazın sulama konusu oldukça önemlidir. Bitkinizin su ihtiyacını tam olarak karşılamanız gerekiyor. Kışın ise su miktarını iyice azaltmanız gerekecek. Toprak yüzeyinin nemli olması yeterli olacaktır. . Sulama açısından hassaslığı yok. Sadece toprak ıslak olduğu halde sularsanız kökleri çürür.

Üretim

Tohumları çabuk çimlenip hızlı büyür. Kışın koruma zahmetlerine gerek kalmıyor. Yaprak güzeli bulunduğu evin şartları uygunsa kışın hiçbir zarar görmez birkaç yıl yaşar.

Boyu ortalama 35cm olup iyi şartlarda bakılırsa 1m kadar uzar. İri yapılı olması çeşidine, kültivarına göre değişir. Dalalnıp budaklanarak büyümesi enine ve boyuna hemen hemen eşit uzunluklarda olur. Yerinin ısı ve ışık şartları uygunsa yılın her zamanında herhangi bir dalını kesip direkt toprağa dikmekle çoğaltabilirsiniz. Köklenmesi birkaç gün sürer. Hiçbir özel işlem yapmaya gerek yok. Sadece dalı dikin ve sulayın. İlk bir hafta direkt güneş almamalı.

Hava sıcaklığı 18 – 24C dereceler aralığında olmalı. Daha serin ortamlarda tohumlar çimlenemez. Tohumları önceden sulanmış toprağa serpin üstüne su fısfıslayın. Çimlenmek için ışık gerekiyor yani tohumları gömmemelisiniz. En geç 10 günde çimlenmiş olurlar.

Fideler birkaç yapraklı olduklarında ayırmalısınız. Sıkışık bir arada gelişirlerse birbirlerinin gelişimlerine kötü etkileri olur.

Kolyos Bitkisi Ne Kadar Büyür?

Kolyoz çiçeği yaklaşık olarak yetişkin dönemi içerisinde 30 ya da 35 cm’ye kadar uzayabilmektedir. Bu doğru da yeteri kadar uzunluğa eriştiği vakit birçok değişik renk açma özelliğine sahip çiçekleri bulunmaktadır. Özellikle yeşil, kırmızı, mor, sarı, krem ve beyaz gibi tonları üzerinden yaprakları değişik görseller sunar. Sıcak havalarda mutlaka yapraklarına hafif şekilde su püskürtmek ile beraber, yapraklarının çok daha güzel bir görüntü sağlaması elde edilir. Böylece 30 ile 35 santimetreye kadar uzayabilecek yaprak ve boyutları üzerinden, farklı mekanlarda harika bir görüntü sergileyebilir.

Kolyos Çiçek Açar mı?

Kolyos bitkisi özellikle yaprağı üzerinden ilgi çeken ve ön plana çıkan bitkiler içerisinde yer alır. Tabii bu konuda yaprağı ile beraber kolyos bitkisinin çiçek açıp açmadığı da merak edilen konular içerisinde gelmektedir. Bu doğrultuda düzgün bir şekilde bakıldığı vakit ve mevsimi geldiği zaman çiçek açabilmektedir. Genelde mor ve beyaz renk tonları üzerinden çok küçük çiçekler açmaktadır. Aynı zamanda bu çiçekler birbirine yapışık bir şekilde ince uzun halinde bir görüntü sergilerler. Tabii genelde ise kolyos bitkisi daha çok rengarenk ve harika bir görünüm sergileyen yaprakları üzerinden dikkat çekmektedir.

