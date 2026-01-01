  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Japon devi iflas etti: Herkes şaştı kaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Japon devi iflas etti: Herkes şaştı kaldı

Japon otomobil üreticisi Honda ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü markanın iştirakı iflas bildiriminde bulundu.

#1
Foto - Japon devi iflas etti: Herkes şaştı kaldı

HondaJet yaklaşık iki sene mali durumlarından dolayı operasyonlarını durdurmuştu. Şirketin borcunun 36 milyon dolar olduğu açıklandı.

#2
Foto - Japon devi iflas etti: Herkes şaştı kaldı

Toplamda 1 milyon dolar borcu bulunan HondaJet, iflas başvurusunu 24 Aralık tarihinde yaptı. Dosyaya göre şirketin 36 milyon dolar borcunun 9.7 milyon dolarını alacaklılar oluşturuyor.

#3
Foto - Japon devi iflas etti: Herkes şaştı kaldı

HondaJet 2018 yılında kuruldu. 2021 yılında 21'inci sıraya yükselen jet markası, uçuş saatlerini 11 bin 290'dan 18 bin 500'e çıkardı.

#4
Foto - Japon devi iflas etti: Herkes şaştı kaldı

2022 yılında ABD'nin en büyük 12.özel jet operatörü seçildi. Şirketten kötü haber Kanada ve Avrupa'ya açıldığı sırada geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı
Gündem

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilginç bir "çorba evi" polemiği yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey Bele..
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte
Dünya

Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı düzenlemeyle medya, internet ve kamusal alanlarda LGBT ve pedofili propagandası yasaklandı...
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!
Gündem

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

Tüm varlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayan tarih öğretmeni, babasının açtığı vasilik davasıyla polis eşliğinde ruh sağlığı ve hastal..
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "2026'da Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi iki katına çıkaracağız" müjdesini duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23