Japon devi iflas etti: Herkes şaştı kaldı
Japon otomobil üreticisi Honda ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü markanın iştirakı iflas bildiriminde bulundu.
Arda Güler'den sosyal medyada olay sözler: Erling Haaland'dan beklenmedik çıkış, yorumu olay olacak! Yer yerinden oynadı
Japon otomobil üreticisi Honda ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü markanın iştirakı iflas bildiriminde bulundu.
HondaJet yaklaşık iki sene mali durumlarından dolayı operasyonlarını durdurmuştu. Şirketin borcunun 36 milyon dolar olduğu açıklandı.
Toplamda 1 milyon dolar borcu bulunan HondaJet, iflas başvurusunu 24 Aralık tarihinde yaptı. Dosyaya göre şirketin 36 milyon dolar borcunun 9.7 milyon dolarını alacaklılar oluşturuyor.
HondaJet 2018 yılında kuruldu. 2021 yılında 21'inci sıraya yükselen jet markası, uçuş saatlerini 11 bin 290'dan 18 bin 500'e çıkardı.
2022 yılında ABD'nin en büyük 12.özel jet operatörü seçildi. Şirketten kötü haber Kanada ve Avrupa'ya açıldığı sırada geldi
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23