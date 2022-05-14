Yapmayın siz kardeşsiniz! Gürsel Tekin ve Mine Kırıkkanat birbirine girdi

yeniakit.com.tr

Dini ve milli değerlere karşı provokatif paylaşımlarıyla bilinen, dünyanın en ücra köşesindeki olayı bile, “Türkiye’de skandal” diyerek paylaşarak rezil rüsva, olan, Kemalistler arasında dahi nefret edilen Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat bu kez CHP’lilerle kapıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile ilgili bir eleştiriye cevap veren Kırıkkanat, Tekin’i yolsuzluk yapmakla suçladı.

Mine Kırıkkanat’a cevap veren Tekin ise, “Liseden beri siyasi mücadele içindeyim. 20 yıldır bu iktidarla kavga ediyorum. 20 yıldır benim ve ailemin her hesabını didik didik ettiler, Masakla araştırdılar, telefonlarımı dinlediler 1 kuruş haram para bulamadılar. Senin gibi iftiracılar, yalancılar da attıkları çamurla kaldı” dedi.

Mine Kırıkkanat ise, Tekin’in cevabına yıllar önce yayınlanmış bir haberle karşılık verdi. O haber şu şekilde:

Bu paylaşımın ardından Mine Kırıkkanat’ın haline üzüldüğünü söyleyen Tekin, “Bir de gazetecisin. O dava 2018 değil, 2008. İstanbul İl Başkanı’yken Fetöcüler açtı. Dava lehime sonuçlandı. Yıllar sonra davayı açanların tamamı Fetö’den yargılandı.1 kişi eksik dedim. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay. Onun da yargılanması lazım” ifadelerini kullandı.