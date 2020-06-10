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Sağlık

Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da ameliyat olarak Türkiye’ye özel uçakla getirilen yapışık ikizler Yiğit ve Derman kardeşler Ankara Şehir Hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon bölümüne yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:10:14 -
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da ameliyat olarak Türkiye’ye özel uçakla getirilen yapışık ikizler Yiğit ve Derman kardeşler Ankara Şehir Hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon bölümüne yerleştirildi.


Antalya’da 2018 yılında Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin çocukları Yiğit ile Derman yapışık şekilde dünyaya gelmişti. Çocuklarının sağlıkları için kapı kapı dolaşan aileye devletin zirvesinden yardım eli uzandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ikizler İngiltere’nin başkenti Londra’ya bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılmaları için gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili mutlu haberi verdi.



Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildiler


Yapışık ikizler Londra’dan getirildikleri özel uçaktan alınarak Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne yerleştirildi. Tedavilerinin ise burada süreceği kaydedildi.

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