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"Yapılandırmaların sebebi yüksek faiz "

Yapılandırmaların, borcunu ödemeye niyeti olan bireysel ya da kurumsal bütün müşteriler için bir fırsat olabileceğine dikkat çeken İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek, bu durumu ekonomik durgunluğa bağladı.

15 Nisan 2018 Pazar 14:53
"Yapılandırmaların sebebi yüksek faiz "

Buğra KARDAN-İSTANBUL

Ekonomiye değer katan, üretim yapan ya da yatırımları üretime dönme aşamasında olan şirketleri bünyesinde barındıran Yıldız Holding’in ardından Doğuş Grubu ve Unit Investment NV’nin kredi yapılandırma (refinansman) talebinde bulunması, geçtiğimiz günlerde piyasada bilmediğimiz bir şey mi var’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Yapılandırmaların, borcunu ödemeye niyeti olan bireysel ya da kurumsal bütün müşteriler için bir fırsat olabileceğine dikkat çeken İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek, bu durumu ekonomik durgunluğa bağladı.

DÖVİZ KURACI

Durgunluğun şirketlere darbe vurduğunu belirten Yülek, “Bu dönemde gerek artan faiz oranı gerek dolar ve euro tarafında devam eden dalgalanma refinansman başvurularını arttırdı. Başvurularda bu faktörler gibi firmaların gerileyen gelirleri ve daralan kârları ile yanlış yatırımları da rol oynuyor” dedi.

YAPILANDIRMANIN ŞARTLARI

Yülek, kredi yapılandırması için takip edilecek aşamaları ve şartları şöyle açıkladı: “Holdingler veya şirketler ilk etapta kredinin ödeme şekli ve vade gibi konuları görüşmek için bankalara davetiye yollar. Bankalar davetiyeyi almalarının ardından hemen toplanır ve bir temsilci seçer. Ödeme yöntemi ve vade gibi konular bu temsilci ile görüşülür. Usullerin belirlenmesini takiben firmaların refinansman için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı ele alınır. Nihayetinde nakit akımı devam eden, krediyi geri ödeyebileceğine karar verilen gruplar veya şirketler ile mutabakata varılır ve ödeme planı yeniden biçimlendirilir, vade arttırılır.” Prof. Dr. Yülek, nakit akımları devam etmeyen ve kredilerini geri ödeyemeyeceği anlaşılan şirketlerin konkordato hakkından faydalanacağını ya da iflas edeceğini dile getirdi.

Büyük holdinglerden gelen kredi yapılandırma taleplerinin büyük sıkıntıların habercisi olmaması temennisinde bulunan Murat Yülek, risklerin görülmesi ve gerekli adımların atılması uyarılarını yaptı.

ANLAŞMALI SÜREÇ

Avukat ve Arabulucu Zeki Arıtürk ise artan faiz oranlarından ötürü şirketlerin kredilerini ödeyemediğini bu nedenle kredi yapılandırma müracaatlarının arttığını söyledi. Arıtürk, yapılandırma ile dev şirketleri daralmadan kurtarmanın, alacakları tahsil edebilmenin amaçlandığına değinerek, “Burada taraflar oturup şartları görüşür ve anlaşmaya varır. Anlaşma dâhilinde kredinin ödeme planı yenilenir” ifadelerini kullandı.

İFLASLAR ÜRETİME DARBE VURUR

Şirketlerin kredilerini ödeyememeleri halinde kepenk indirebileceğini savunan Arıtürk, şöyle devam etti: “Refinansman talepleri onay görmeyen büyük şirketler konkordato ilanına gider veya iflasını açıklar ki bu, üretimde ve ihracatta gerileme anlamına gelir. Onun için bankalar yapılandırma başvurularını önemli görüyor, müracaatlara olur vermek durumunda kalıyor.” Arıtürk, kredilerin sözleşmelere tabi olduğunu; burada yenilemeler yapılmasının önünde engel bulunmadığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:53
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  3. Murat Yülek

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