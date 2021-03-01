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Ekonomi Yapılandırma taksit ödeme
Ekonomi

Yapılandırma taksit ödeme

Yapılandırma taksiti öde | Borç yapılandırma işlemleri 1 Şubat Pazartesi günü sona erdi. Yapılandırma başvurusunda bulunanlar ise ilk taksitlerini 1 Mart Pazartesi gün sonuna kadar ödeyebiliyor. Vatandaşlar yapılandırma taksitlerini nereden ödeyebileceklerini merak ediyor. Yapılandırma taksit ödeme online

Yeniakit Publisher
2021-03-01 17:04:00 -
Yapılandırma taksit ödeme

17 Ekim 2020’de başlayan borç yapılandırma başvuruları 1 Şubat Pazartesi günü sona erdi. Borç yapılandırması yapanların ödemelerini 1 Mart Pazartesi gün sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Peki, borç yapılandırması yapanlar ücretleri nereye ödeyecek?

Yapılandırma borcu nereden nasıl ödeniyor?

Mükellefler ilk taksitlerini 1 Mart Pazartesi gün sonuna kadar yapmalı. Ayrıca mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri gerekiyor.

1 Mart gün sonuna kadar ücretler vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

ONLİNE VERGİ BORCU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İnteraktif vergi dairesine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yok ise sisteme e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

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