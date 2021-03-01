Yapılandırma taksit ödeme

17 Ekim 2020’de başlayan borç yapılandırma başvuruları 1 Şubat Pazartesi günü sona erdi. Borç yapılandırması yapanların ödemelerini 1 Mart Pazartesi gün sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Peki, borç yapılandırması yapanlar ücretleri nereye ödeyecek?

Yapılandırma borcu nereden nasıl ödeniyor?

Mükellefler ilk taksitlerini 1 Mart Pazartesi gün sonuna kadar yapmalı. Ayrıca mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri gerekiyor.

1 Mart gün sonuna kadar ücretler vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

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