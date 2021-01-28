Yapılandırma ödemeleri nereye yapılacak? Yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?

2020’nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçlarınızı yapılandırabileceksiniz. İkişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödenmek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir.

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

6 eşit taksit için (1,045),

9 eşit taksit için (1,083),

12 eşit taksit için (1,105),

18 eşit taksit için (1,15),

Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 2018 yılındaki yapılandırma Kanununa (7143) başvurmuş ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir. Yapılandırmada ödemeler vergi dairelerine yapılmakta. Yapılandırma borç ödemeleri e devlet üzerinden de gerçekleştirilmekte.

Yapılanırmada borç ve cezalar silinecek mi?

Yapılandırmadan, genel sağlık sigortasına borcu olanlar da yararlanabiliyor. 2020’nin ağustos ayı itibariyle genel sağlık sigortası borcu olanlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun tamamını ödemeleri halinde bu borca ilişkin ceza ve zam silinecek, sadece ana borç ödenecek. Borçlar peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenebilecek. Genel sağlık sigortası borcu için başvuru yapılmasına gerek yok, geçmiş borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor. Bugüne kadar gelir testi yaptırmamış olanlar 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecek. Testin sonucuna göre geçmiş primlerini ya devlet karşılayacak ya da primlerini kendileri ödeyecek.