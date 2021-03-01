Borç yapılandırma ödemeleri | Borç yapılandırma işlemi yapanlar ilk taksitlerini 1 Mart gün sonuna kadar yapmak durumunda. Bu sebeple yapılandırma başvurusu yapanlar ödemeleri nereye yapacaklarını merak ediyor. Vergi yapılandırma borcu nereye yatırılıyor?

Yapılandırma ödemeleri

Yapılandırma taksitlerini vergi dairelerinde, banka şubelerinde, bankaların dijital kanallarında, İnteraktif Vergi Dairesi’nde ve PTT şubelerinde ödeniyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödeme işlemlerinizi saniyeler içerisinde yapabilirsiniz. Bunun için TC kimlik numaranız ve e devlet şifreniz gerekiyor. İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaptıktan sonra sol kısımda yer alan ‘Ödemeler’ kısmını seçerek işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bu arada mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri gerekiyor.

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