Bazı borçların yapılandırılmasıyla ilgili karar 17 Ekim 2020’de yürürlüğe girdi. Borç yapılandırma işlemleri 31 Aralık 2020’de sona erecekti ancak yoğun ilgi sebebiyle süre 1 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Borç yapılandırması başvurusunda bulunanlar ilk taksitleri ne zaman ödeyeceklerini merak ediyor. Yapılandırma ilk taksit ödeme tarihi ne zamana kadar uzatılır?

Yapılandırma ilk taksit ödemesi uzatılacak mı?

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri gerekiyor.

Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun getirdiği imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

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