Yapılandırma için 30 Kasım uyarısı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ikinci taksitin 30 Kasım’a kadar ödenmesi gerekiyor. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un yapılandırma hükümlerine ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos’ta sona ermişti. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

İndirim fırsatını kaçırmayın

Yapılandırılan vergi borçlarının ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım’da sona erecek. Ayrıca taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen, kalan taksitlerin tamamının peşin olarak ikinci taksit ödeme süresi içinde yani 30 Kasım’a kadar ödenmesi halinde taksitli ödeme seçeneği için uygulanan katsayılar kaldırılacak. Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim yapılacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih etmekle birlikte, 15 Ekim’e kadar ödeme yapamayan vatandaşlar da yapılandırdıklarını bu borçlarını 30 Kasım’a kadar ödemeleri halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim uygulanacak.