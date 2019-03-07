Yapılan zam sonrası vatandaşlar isyan etti! CHP'li belediyeye tepki var
CHP’li Kadıköy Belediyesi, otopark ücretlerine zam yaptı. İSPARK ücretlerine herhangi bir zam yapılmazken Kadıköy Belediyesi'nin bu hamlesi, vatandaşlar tarafından tepki gördü.07 Mart 2019 Perşembe 21:28
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin kararıyla otopark ücretlerine zam yapıldı. İstanbul'da İSPARK ücretlerine uzun bir süredir zam yapılmadığı gerekçesiyle verilen karar vatandaş tarafından büyük tepki çekti.
CHP’li Kadıköy Belediyesi, bütün saat dilimlerinde otopark ücretlerine 1 TL zam yapılırken, bu kararla birlikte 0-1 saatlik otopark ücreti 7 TL’den 8 TL’ye çıktı.
Tepki var
Belediyenin bu zam kararı Kadıköylüler tarafından tepkiyle karşılandı. Aynı zamanda CHP’li Kadıköy Belediyesi sınırları içinde yer alan sokaklarda yapılan inceleme ve denetimlerde bazı sokaklarda yol üstü otopark uygulaması yapıldığı, söz konusu yerlerin, sermayesinin büyük kısmı Kadıköy Belediyesi’ne veriliyor.
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