Yapılan zam sonrası vatandaşlar isyan etti! CHP'li belediyeye tepki var CHP’li Kadıköy Belediyesi, otopark ücretlerine zam yaptı. İSPARK ücretlerine herhangi bir zam yapılmazken Kadıköy Belediyesi'nin bu hamlesi, vatandaşlar tarafından tepki gördü.

CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin kararıyla otopark ücretlerine zam yapıldı. İstanbul'da İSPARK ücretlerine uzun bir süredir zam yapılmadığı gerekçesiyle verilen karar vatandaş tarafından büyük tepki çekti. CHP’li Kadıköy Belediyesi, bütün saat dilimlerinde otopark ücretlerine 1 TL zam yapılırken, bu kararla birlikte 0-1 saatlik otopark ücreti 7 TL’den 8 TL’ye çıktı. Tepki var Belediyenin bu zam kararı Kadıköylüler tarafından tepkiyle karşılandı. Aynı zamanda CHP’li Kadıköy Belediyesi sınırları içinde yer alan sokaklarda yapılan inceleme ve denetimlerde bazı sokaklarda yol üstü otopark uygulaması yapıldığı, söz konusu yerlerin, sermayesinin büyük kısmı Kadıköy Belediyesi’ne veriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.