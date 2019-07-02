Yapılan araştırmalara göre Rus halkı tiyatroya ya da müzeye gitmiyor

Yapılan bir anket, Rusya vatandaşlarının çoğunun tiyatroya gitme, kitap okuma gibi alışkanlıklarının olmadığını ortaya koydu. Kamuoyu araştırma şirketi Levada Center'ın anketine göre, Rusya'da halkın yüzde 55'i ömründe bir kere bile tiyatroya, konser salonuna ya da müzeye gitmemiş.

Ülke halkının % 79’u boş zamanlarını televizyon ya da dizi izleyerek geçiriyor.

Sevdiği müzik grubunun ya da şarkıcının konserine hiç gitmeyenlerin oranı da % 64.

Anket katılımcılarının üçte biri haftada en az bir kere boş zamanlarında arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi. Misafirliğe gitmek ve misafir ağırlamak da popüler boş zaman etkinlikleri arasında. Oranı ise % 42 ve % 43.

Yaygın kanının aksine, Rusyalıların önemli bir bölümü edebiyata mesafeli. 'Yılda birkaç kitap okurum' diyenlerin oranı % 27 iken, 'Hiç okumam' diyenlerin oranı yüzde 28.

Anket katılımcılarının % 25'i ise ayda bir kez sinemaya gittiğini söyledi.