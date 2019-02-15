Yapılan ameliyatla felç olmaktan kurtuldu

Son 6 aydır gittikçe artan ve her 2 bacağında hissettiği güçsüzlük ve uyuşma nedeniyle Medicalpark Karadeniz Hastanesi’ne başvuran Emine Çavuş, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Arslan tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası 2. günde yürütülen Çavuş, felç olma riski taşırken yeniden hayata dönmenin sevincini yaşadığını belirterek, “Kalan yaşamımda tamamen yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı kalabilme riski taşırken, şimdi sağlığıma kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Omuriliği sarmıştı

Hastanın yapılan tetkiklerinde “Torakal 8 seviyesi” denilen sırt bölümünde omurilik içinde tümör tespit ettiklerini söyleyen Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Arslan, mikrocerrahi yöntemiyle nöromonitörizasyon sistemi de kullanılarak yapılan ameliyat sonrasında tümörün tamamen çıkarıldığını belirterek, “Hastaya çekilen MR sonrasında omurilik içindeki tümörün çok büyüdüğü ve omuriliği sardığı görüldü. Bir an önce ameliyat olmazsa belden aşağı kısmın birkaç ay içinde tamamen felç olacağını söylediğimiz hasta ile ameliyatın bütün ayrıntılarını konuştuktan sonra cerrahi operasyonu gerçekleştirdik ve ameliyatla tümörü tamamen çıkarttık” dedi.

Kesin tedavi cerrahi müdahale

Bu tür ameliyatlarda kullanılması gereken ve ameliyatın başarısını arttırırken, omurilik hasarı risklerini de azaltan Nöromonitörizasyon sisteminin son birkaç yıldır dünyada kullanılan ve cerraha çok ciddi yardımları olan bir sistem olduğunu ifade eden Arslan şunları söyledi:

“Omurilik tümörleri hakkında, muayene sonucu elde edilen veriler ve hastaya çekilen MR sonucu rahatlıkla tanı konulabilir. Fakat gecikmiş tanılarda hasta kalan yaşamında tamamen yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı kalabilir. Sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 25’i omurilik yerleşimlidir. Toplumda görülme sıklığı her 100 bin kişiden 2 ila 10’u arasında olan omurilik tümörlerinin çoğunluğu iyi huyludur. Bu tümörlerin kesin tedavisi cerrahi olarak yapılmaktadır. Bu tarz vakalarla ilgili hastanemizde gerçekleştirdiğimiz birçok ameliyat var. Hastamız da yapılan ameliyat sonrasında sağlığına kavuşmuştur.”