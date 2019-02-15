0553 313 94 23

Yapılan ameliyatla felç olmaktan kurtuldu

Son 6 aydır gittikçe artan ve her 2 bacağında hissettiği güçsüzlük ve uyuşma nedeniyle Medicalpark Karadeniz Hastanesi’ne başvuran Emine Çavuş, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op.

15 Şubat 2019 Cuma 09:17
Yapılan ameliyatla felç olmaktan kurtuldu

Son 6 aydır gittikçe artan ve her 2 bacağında hissettiği güçsüzlük ve uyuşma nedeniyle Medicalpark Karadeniz Hastanesi’ne başvuran Emine Çavuş, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Arslan tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.


Ameliyat sonrası 2. günde yürütülen Çavuş, felç olma riski taşırken yeniden hayata dönmenin sevincini yaşadığını belirterek, “Kalan yaşamımda tamamen yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı kalabilme riski taşırken, şimdi sağlığıma kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.



Omuriliği sarmıştı


Hastanın yapılan tetkiklerinde “Torakal 8 seviyesi” denilen sırt bölümünde omurilik içinde tümör tespit ettiklerini söyleyen Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Arslan, mikrocerrahi yöntemiyle nöromonitörizasyon sistemi de kullanılarak yapılan ameliyat sonrasında tümörün tamamen çıkarıldığını belirterek, “Hastaya çekilen MR sonrasında omurilik içindeki tümörün çok büyüdüğü ve omuriliği sardığı görüldü. Bir an önce ameliyat olmazsa belden aşağı kısmın birkaç ay içinde tamamen felç olacağını söylediğimiz hasta ile ameliyatın bütün ayrıntılarını konuştuktan sonra cerrahi operasyonu gerçekleştirdik ve ameliyatla tümörü tamamen çıkarttık” dedi.



Kesin tedavi cerrahi müdahale


Bu tür ameliyatlarda kullanılması gereken ve ameliyatın başarısını arttırırken, omurilik hasarı risklerini de azaltan Nöromonitörizasyon sisteminin son birkaç yıldır dünyada kullanılan ve cerraha çok ciddi yardımları olan bir sistem olduğunu ifade eden Arslan şunları söyledi:


“Omurilik tümörleri hakkında, muayene sonucu elde edilen veriler ve hastaya çekilen MR sonucu rahatlıkla tanı konulabilir. Fakat gecikmiş tanılarda hasta kalan yaşamında tamamen yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı kalabilir. Sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 25’i omurilik yerleşimlidir. Toplumda görülme sıklığı her 100 bin kişiden 2 ila 10’u arasında olan omurilik tümörlerinin çoğunluğu iyi huyludur. Bu tümörlerin kesin tedavisi cerrahi olarak yapılmaktadır. Bu tarz vakalarla ilgili hastanemizde gerçekleştirdiğimiz birçok ameliyat var. Hastamız da yapılan ameliyat sonrasında sağlığına kavuşmuştur.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da kaçak içki operasyonu
    1. Aydın’da kaçak içki operasyonu
    2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    3. Venezuela Devlet Başkanı Maduro:..
    4. Kahvehane tuvaletinde silahlı saldırı
    5. Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
    6. e-Çiftçi sistemi devrede
    7. Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü..
    8. İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
    9. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    10. İşsizlik rakamları açıklandı
    11. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    12. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    13. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    14. Ünal Karaman kadroda değişikliğe..
    15. Knicks 18 maç sonra kazandı
    16. Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi
    17. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan..
    18. Hakkari için kuvvetli kar yağışı..
    19. MKE Ankaragücü, Akhisarspor..
    20. (Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya..
    21. "Psödomiksoma peritonei sıcak..
    22. Resimde dünya ikincisi oldu
    23. İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir..
    24. “Konkordato iflas değil, stratejik bir..
    25. Borsa, güne yatay başladı
    26. UEFA avrupa ligi son 32 turu sonuçları..
    27. (Özel) Kafasına "RTE" kazıttı
    28. Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi
    29. Diş çürüklerinin nedenleri
    30. sahibinden.com’da sigorta ve kasko..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!