Borsada 8 milyar TL’lik ‘bıyıklı yabancı’ bilmecesi! Merrill Lynch’in arkasındaki Türk kim?

Borsa İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasının ardından gündeme gelen milyarlarca liralık işlemlerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ulaşan ve geçmişte Borsa İstanbul’da işlem yaptığını belirttiği bir yatırımcının mesajını köşesine taşıdı.

Mesajdaki iddia doğruysa kamuoyunda “Merrill Lynch işlemi” olarak tartışılan yaklaşık 8 milyar TL’lik kazancın arkasında yabancı bir kurumdan ziyade, işlemlerini yabancı banka üzerinden gerçekleştiren bir Türk yatırımcı bulunuyor.

8 MİLYAR TL’LİK SORU

Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı'nın yüksek kazanç sağlayan yatırımcılara yönelik iade çağrısını değerlendirdiği önceki yazısında Merrill Lynch üzerinden gerçekleşen işlemleri gündeme getirmişti.

Altaylı, “Merrill Lynch de alıp gittiği 8 milyar TL’yi iade edecek mi?” sorusunu yöneltmişti.

Bu yazının ardından kendisine yurt dışında yaşayan eski bir borsacıdan dikkat çekici bir mesaj geldiğini aktardı.

“MERRILL LYNCH DEĞİL, TÜRK YATIRIMCI”

Altaylı'nın aktardığı kişinin en dikkat çekici iddiası, işlemi gerçekleştiren yatırımcının kimliğine ilişkin oldu.

Eski borsacı, Merrill Lynch üzerinden görünen işlemin arkasında gerçekte bir Türk yatırımcının bulunduğunu öne sürerek şunları kaydetti:

“Emin ol ki Merrill Lynch zannettiğiniz o yatırımcı Merrill Lynch falan değil, bir Türk yatırımcıdır.”

Söz konusu kişi, işlemin yabancı bir finans kuruluşu üzerinden yapılmasının yatırımcının da yabancı olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.

BORSADAKİ ADI: “BIYIKLI YABANCI”

Altaylı’ya mesaj gönderen yatırımcı, borsada bu yöntemi kullanan kişilerin “bıyıklı yabancı” olarak adlandırıldığını anlattı.

Buna göre Türkiye'deki bir yatırımcı yurt dışındaki banka veya finans kuruluşunda hesap açıyor ve Borsa İstanbul'daki işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştiriyor.

Böylece işlemler yabancı kurum üzerinden gerçekleşmiş görünüyor.

Eski borsacı iddiasını, “Biz borsada bunlara ‘bıyıklı yabancı’ deriz” sözleriyle anlattı.

“BU YATIRIMCININ YABANCI OLMA İHTİMALİ SIFIR”

Mesajda çok daha ileri bir iddia da yer aldı.

Altaylı'ya konuşan kişi, söz konusu yatırımcının yabancı olmadığı konusunda son derece kesin konuşarak Merrill Lynch gibi büyük finans kuruluşlarının bu nitelikteki hisselere doğrudan yatırım yapmasının beklenmeyeceğini ileri sürdü.

Aynı kişi, yatırımcının doğru zamanda pozisyonunu kapatabilmesine de dikkat çekerek işlemlerin zamanlamasının araştırılması gerektiğini öne sürdü.

Bunlar henüz yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış tespitler değil. Ancak iddiaların büyüklüğü, söz konusu işlemlerin gerçek faydalanıcısının kim olduğunun ortaya çıkarılması gerektiği tartışmasını beraberinde getirdi.

EMRE TEZMEN İDDİASI DA GÜNDEMDE

Mesajda Emre Tezmen'in adı da geçirildi.

Altaylı’ya konuşan kişi, Merrill Lynch üzerinden işlem yapan yatırımcının Tezmen ile birlikte hareket etmiş olabileceğini öne sürerek, aksi halde doğru zamanda satış yapmasının mümkün olmayacağını iddia etti.

Altaylı ise aktardığı bu iddiaların ardından dikkat çekici bir çağrı yaptı.

“MERRILL LYNCH’İN ARKASINA SAKLANAN VATANDAŞIMIZ KİM?”

Altaylı, kendisine iletilen bilgilerin doğruluğunun araştırılması gerektiğine işaret ederek şu soruyu gündeme taşıdı:

“Merrill Lynch’in arkasına saklanarak Borsa İstanbul’da oynayan ve 8 milyar TL kârı cebine koyup kaçan vatandaşımız kim?”

Altaylı, bu sorunun yanıtının Emre Tezmen tarafından bilinebileceğini öne sürerek, “Belki bir soran çıkar!” ifadelerini kullandı.

8 MİLYAR TL’NİN ARKASINDA KİM VAR?

Ortaya atılan iddiaların doğruluğu henüz resmi makamlarca teyit edilmiş değil.

Ancak 8 milyar TL gibi devasa bir rakamın söz konusu olması, işlemlerin Merrill Lynch'in kendi hesabına mı yoksa bu kurum üzerinden işlem yapan başka bir yatırımcı adına mı gerçekleştirildiği sorusunu kritik hale getiriyor.

Şimdi cevap bekleyen soru şu:

Borsada “bıyıklı yabancı” olarak tanımlanan ve 8 milyar TL'lik kazancın arkasında olduğu öne sürülen yatırımcı gerçekten bir Türk ise bu kişi kim?

İddiaların doğruluğunun ortaya çıkarılması ve işlemlerin gerçek faydalanıcısının belirlenmesi halinde Borsa İstanbul'daki fon soruşturmasında yeni bir kapının daha aralanması gündeme gelebilir.