Yapıcıoğlu'ndan sert çıkış: 'Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan taa...'

Yapıcı üslubuyla bilinen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bu kez sert konuştu: "Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı."

CHP Sözcüsü Özgür Özel'in, HÜDA PAR'lı vekillerin yeminle sorunları olduğu yönündeki iftiralarına sert tepki gösteren HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, “Pinokyo’dan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım için; eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı.” dedi.