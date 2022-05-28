Yapıcıoğlu'ndan sert çıkış: Bazı kesimlerin HÜDA PAR'ın fikirlerine alerjisi var

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Rehber TV'de yayınlanan Rehber Gündem programında soruları yanıtladı.

Gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamlarda bulunan Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün yaptıkları görüşmeye değinerek, "Vatandaşların taleplerini dinlerken onlara şunu söyledik; biz size nutuk çekmeye gelmedik, dertlerinizi dinlemeye geldik. Şu an sizin sorunlarınızı çözme makamında değiliz ama icra makamında olan kişilerin bu sorunları çözmesi için onlara taşıyabilir ve ve sorunun çözümünün takipçisi olabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüğümüzde ağırlıklı gündemimiz de buydu." ifadelerini kullandı.

Ekonomiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Genel anlamda vatandaşın gündemiyle siyasetin gündemi birbirinden uzaklaştı. Vatandaş 'iş bulamıyorum' diyor, muhalefet diyor ki bu sorunun sebebi başkanlık sistemi. Onlara göre her ne sorun dile getiriliyorsa hepsinin bir tane ilacı var, parlamenter sisteme geçilirse her şey düzelecek. Öyle bir şey yok. Siyaset kendi gündemini vatandaşa gündemini kabul ettirmek için vatandaşın gündemindeki sorunların çözümünün de aslında kendi uğraştıkları şey olduğunu vatandaşa kabul ettirmeye çalışıyor. Biz öyle yapmıyoruz. Vatandaşın gündemi neyse biz onu gündemimize alıyoruz. Ekonomi, dış politikayı da konuştuk. Başka şeyleri de konuştuk.

Birileri HÜDA PAR gibi bir parti yokmuş gibi davranıyor. Bazıları da böyle bir parti var ama sesi çıkmamalı diyorlar. Ama HÜDA PAR konuşuluyor, sesi çıkıyor bundan rahatsızlar. Birileri karanlıklarına ışık yakılmasından rahatsız oluyorlar.

Belki HÜDA PAR'ı siyasi anlamda kendilerine çok ciddi bir rakip olarak görmüyor olabilirler ama HÜDA PAR'ın dile getirdiklerinden rahatsızlar. HÜDA PAR'ın fikirlerine alerjileri var.

Kaynak: Haber Nas