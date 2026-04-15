Siyaset Yapıcıoğlu’ndan okul saldırılarıyla ilgili açıklama: 'Şiddeti özendiren her ne varsa...'
Yapıcıoğlu’ndan okul saldırılarıyla ilgili açıklama: 'Şiddeti özendiren her ne varsa...'

Yapıcıoğlu’ndan okul saldırılarıyla ilgili açıklama: 'Şiddeti özendiren her ne varsa...'

Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırının ardından yayımladığı taziye mesajında, toplumda giderek artan şiddet olaylarına dikkat çekerek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırının ardından yayımladığı taziye mesajında, toplumda giderek artan şiddet olaylarına dikkat çekerek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da yaşanan elim hadisenin acısı henüz tazeyken Kahramanmaraş'tan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldıklarını belirtti.

 

“Rabbim, ailelerine ve milletimize sabır versin”

Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunan Yapıcıoğlu, "Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda vefat eden öğretmenimize ve yavrularımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, ailelerine ve milletimize sabır versin. Menfur saldırıda yaralanan yavrularımıza ve öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

"Şiddet sorununun ciddiyetini acı bir şekilde yüzümüze haykırıyor"

Son günlerde üst üste yaşanan acı olayların toplumdaki şiddet sarmalının ulaştığı vahim boyutu gözler önüne serdiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, şiddeti besleyen ve özendiren unsurlara karşı topyekûn bir mücadelenin şart olduğunun altını çizdi.

Ahlaki yozlaşmaya ve şiddeti pompalayan mecralara dikkat çeken Yapıcıoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Dün ve bugün yaşadığımız hadiseler, şiddet sorununun vardığı noktayı ve ciddiyetini acı bir şekilde yüzümüze haykırıyor. Şiddeti özendiren film, dizi, sosyal platformlar, sanal gruplar, uyuşturucu, alkol... Her ne varsa ciddiyetle üzerinde durmalı, sadra şifa olacak çözümleri acilen hayata geçirmeliyiz."

 

Yapıcıoğlu Siverek'teki okul saldırısına ilişkin de şu ifadeleri kullanmıştı

"Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye yapılan silahlı saldırı sonucunda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor, diğer öğretmen ve öğrencilere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da bir öğretmenimiz öğrencisinin saldırısı sonucu vefat etmiş, bir öğretmenimiz ve öğrencimiz de yaralanmıştı.

Siverekte yaşanan son olay, ilim, irfan ve ahlak yuvası olması gereken okullarımızda yaşananlar başta olmak üzere gittikçe büyüyen şiddet sorunun üzerinde ciddiyetle durmamız gerektiğini bize ihtar ediyor.

Özellikle gençler arasında artan şiddet eğiliminin nedenleri üzerinde durmalı ve şiddeti özendiren, besleyen her türlü bataklığı bir an önce elbirliğiyle kurutmalıyız."

Kahramanmaraş'ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti
Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

Gündem

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor
Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Gündem

Okul saldırısı ile ilgili yeni gelişme: Bakanlar bölgeye gidiyor

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Gündem

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar
Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar

Gündem

Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23