Yapıcıoğlu'ndan İslam ülkelerine çağrı: Güçlerinizi birleştirin!

Muş 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada İslam ülkelerine seslenen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ekonomik, siyasi ve askeri güç birliğiyle bu güçlerinizi birleştirin. Çünkü karşılarında çok organize ve birleşik zulüm sistemi var." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Muş 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapılan Muş 4. Olağan İl Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve partinin tanıtım video gösterimi ile başladı.

Kongrede konuşan Yapıcıoğlu, siyonist işgal rejiminin, ablukaya aldığı Gazze'de gerçekleştirdiği katliam ve soykırıma değindi.

Filistin'e neredeyse dakika başı bombalar düşerek, vatandaşların, kadınlar ve çocukların şehid olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, sistematik zulümlerin devam ettiğine vurgu yaparak, İslam ülkelerine çağrıda bulundu.

1917'den bu yana katliamlar yaşanıyor

Yapıcıoğlu, "Sadece 7 Ekim tarihinden bu yana orada bir savaş ve vahşet yaşanmıyor. 1917'de İngilizlerin bütün bir Filistin'i işgal etmesiyle birlikte orada dram başladı. Orada İngiliz Emperyalizmi tarafından dünyanın dört bir tarafından gemilerle getirilen, belki o zaman sınırlı sayıdaki siyonistlerin kurdukları terör örgütleri ile orada Müslümanlar acıyı hissetiler. Katliama uğradılar. Kendi topraklarında akla hayale gelmeyen zulümlerle karşılaştılar. 30 yıllık İngiliz idaresinde yavaş yavaş alan genişlettiler. 1948'e kadar alan genişleten, 1948 sonrası dünyanın dört bir tarafından oraya taşınan siyonistler, kendilerini devlet olarak ilan ettikten sonra zulüm sistematik bir hal alarak kurumsallaştı. Zulüm ve terörizm devletleşti. O günden bu yana katliamlar yaşanıyor." dedi.

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"Pek çok İslam ülkesinde Müslümanların zihinleri de işgal edildi"

"Ama belki ondan daha acısı sadece Filistin toprakları siyonistler tarafından işgal edilmedi." diyen Yapıcıoğlu, "Pek çok İslam ülkesinde Müslümanların zihinleri de işgal edildi. Müslümanların zihinleri, siyonist bakış açısı, siyonist dünya görüşü, siyonist hayranlığıyla ya da köleliğiyle maalesef öyle bir işgal edildi ki, sağlıklı bir şekilde düşünme, merhamet ve vicdan eskisi gibi değil. Hepiniz takip ediyorsunuz, hatta bazıları sureti haktan görünüp, Filistin'de katledilen bebeklere ağlıyormuş gibi yaparken bile siyonizmin kavramlarıyla yaptıkları katliamları ve vahşeti hafifletmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"Güçlerinizi birleştirin"

İslam alemine seslenen Yapıcıoğlu, "Benzer vahşetlerle karşılaşmak istemiyorsanız, Allah için çalışın, gayret edin, kader gayrete aşıktır. Güç birliği, ekonomik güç birliği, siyasi güç birliği askeri güç birliği ama yetmez bu güçlerinizi birleştirin. Çünkü karşılarında çok organize ve birleşik zulüm sistemi var. Mazlumlar güçlerini birleştirip ayağa kalktıklarında, o gün zalimler diz çökecektir." ifadesini kullandı.

"'israil' bir terör örgütüdür"

Yapıcıoğlu, "Birbirimize, Müslüman kardeşlerimize sırt çevirmeyin. Bölücülük yaparak bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara prim vermeyin. Kurulduğu günden beri bir örgüt gibi davranıyor. Zaten 'İsrail' devlet değil. Örgüt gibi davranmamasını hiç kimse beklemesin. O bir terör örgütüdür. Terör örgütü muamelesi görmelidir. İslam ülkesine çağrımızdır. Toplanın, karar alın, siyonizmin, siyonist işgal rejiminin bir terör örgütü olduğunu kabul edin. Onlara da onlara destek verenlere de cezai yaptırımlar uygulayın. Eğer bu sorun çözülmezse o bölgede asla barış ve istikrar sağlanmayacak. Siyonizme ve ona destek verenlere tavır konulması gerektiğini bir daha hatırlatmak istiyorum. İnşallah alınacak tedbirlerde geç kalınmaz." ifadesini kullandı.

Kongrede selamlama konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, "Takdir edersiniz ki gündem Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve belki de şuan da dahi kardeşlerimiz katledilince burada başka bir şey konuşmak, gündemimize başka bir şeyi almak çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü bugün Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldıkları zulüm, kendisinin dışındaki tüm konuşmaları söylemleri basitleştirecektir. Bu nedenle Filistin ve ümmetin meselesinin omuzlarımıza yüklemiş olduğu yükün ağırlığı karşısında yaptığımız küçük çalışmalarımızı zaten basitleştirecektir. Bu nedenle ağır sorumluluğumuzun yanında çok hafif kalan çalışmalarımızdan bahsetmeyi de çok uygun bulmuyorum. Ancak HÜDA PAR olarak yaptığımız bütün çalışmaların temelinde Hak için halka hizmet anlayışı vardır. Muhakkak ki ameller de ancak bu niyet üzerine bina edildiğinde anlam kazanır. Bütün gayret ve çabamızı bu anlayış, bu düşünce ve bu inanç üzere bina ettiğimiz için il teşkilatı olarak yaptığımız çalışmalarımızdan müsaadenizle kısaca bahsetmek istiyorum." Dedi.

Yaptıkları çalışmalara değinen Çağlayan, "Hakkın ve adaletin ikamesi için halkımıza hizmetin en öncelikli sorumluluğumuz olduğu inancıyla birçok saha çalışmamız oldu. Bu çalışmalarımız kapsamında köylerimizi ziyaret ettik. Köylerimize dair sorunları, bire bir görüşmeler suretiyle ilgili kişi ve kurumlarla paylaştık. Bilhassa yol, altyapı ve eğitim konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin bu ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret çalıştık. Bu çalışmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak sorunların giderilmesi için gayret sarf ettik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Mehmet Şirin Çağlayan, yeniden il başkanlığına seçildi. Konuşmaların ardından İl Başkanı Çağlayan, Genel Başkan Yapıcıoğlu'na, Kudüs fotoğrafının olduğu tablo takdim ederek, toplu fotoğraf çektirildi.

Kongreye, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Yanaç, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, GİK üyeleri Cengiz Karakaya, İnan Sur, Hüseyin İmir, AK Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti il başkanları, kanaat önderleri, STK temsilcileri ile partililer katıldı. (İLKHA)