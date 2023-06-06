Yapıcıoğlu'ndan Demirtaş'ın çağrısına müthiş yanıt! 'Önce ellerindeki Kürt kanını...'

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın "Gidip tutmanız gereken el, Meclis’te HDP’lilerin elidir" çağrısını samimi bulmadığını belirterek, "Önce ellerindeki Kürt kanını yıkasınlar" sözleri ile yanıt verdi.

Katıldığı bir canlı yayında seçimler ve sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zekeriya Yapıcıoğlu, “Seçim döneminde partimizi propaganda malzemesi yaptılar. Yemin etmeyeceğimizi söylediler yalan söylediler. HÜDA-PAR kadınların çalışmasını istemiyor dediler. Bu da tamamen yalan” dedi.

''PENSİLVANYA VE KANDİL'E SELAM ÇAKTILAR''

CHP’nin 1950’den beri iktidara gelemediğini belirten Yapıcıoğlu, “CHP farklı partilerle seçimlere girdi ve mavi boncuklar dağıttı. Küresel güçlere selam çaktılar, Pensilvanya'ya ve Kandil'e selam çaktılar” yorumunu yaptı.

HİZBULLAH AÇIKLAMASI

Yapıcıoğlu, “Hizbullah'ın devamı değiliz. 2012 yılında partiyi kurduk. Mustazaflar Derneği'nin devamı olduğumuzu söylediler ve bu derneğin Hizbullah ile bağlantısı nedeniyle kapatıldığını söylediler. Ama şunu atladılar. O kapatma kararı FETÖ'cü yargıçların kararıydı ve bu karar yargıdan döndü. Bu dernek zaten şu an açık” diye konuştu.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısına da yanıt veren Yapıcıoğlu, “Aslında Demirtaş’ın sözlerinde dünya kadar hakaret var ve alışmışlar hakaret etmeye. Bir taraftan hakaret ediyor diğer taraftan gidin falanların elini tutun diyor” dedi.

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DEMİRTAŞ'IN ÇAĞRISINA ŞARTLI YANIT VERDİ

“Bazı şartlar gelişirse belki o eli tutarız” diyen HÜDA PAR lideri, o şartları ise şöyle sıraladı:

“Şiddetle aralarına mesafe koysunlar. Ellerindeki Kürt kanını yıkasınlar. Dilleri ellerinden daha kirli onu da temizlesinler. Dilleri ve söylemleri ile yüzbinlerce insanı mağdur ettiler, binlerce insanın kanına girdiler. Meşru zemine gelsinler ve kendilerine ait bir iradelerinin olduğunu ortaya koysunlar o zaman belki konuşabiliriz, o da belki. Şu anda ne konuşacağız onlarla?”

Demirtaş’ın Mersin’deki saldırıyı kınadığını ve Kandil’den kendisine “ayar verildiğini” belirten Yapıcıoğlu, “Mersin’deki olayı kınadı, ne oldu sonra? Ukala oldu. ‘Yapamıyorsan bari dua et, ukalalık yapma, otur yerine’ gibi ağır sözlerle haddi bildirildi. Şu anda yine bir açıklama yaptı HDP’den ayrı bir cevap geldi” diye konuştu.

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

Demirtaş, “Kürdün eli, Saray’ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici’nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis’te HDP’lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım, tarihsel önemi itibarıyla karşılık bulur” demişti.