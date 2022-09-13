Yapıcıoğlu: Menfaat üzeri dönen siyaset canavardır!

Antalya'da bir konferans salonunda üyelerine seslenen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu; partisinin çalışmaları, güncel siyasi meselelere bakışı, seçim çalışmaları ve diğer partilerle aralarındaki farklardan söz etti.

Partilerinin sadece seçim zamanına odaklı çalışan bir parti olmadığının altını çizen Yapıcıoğlu, "Bundan bir sene önce de memleketi dolaşıyorduk. Antalya'ya bundan önceki gelişimiz ağustos başına denk geliyordu, 13 ay sonra tekrar geldik. Bundan sonra seçim biterse yine geleceğiz, seçim olmasa da geleceğiz. Geçen sene temmuz ayında başladığımız memleket gezilerine şimdi 2'nci tur yapıyoruz. Hem teşkilatlarımızla hem de halkın çeşitli kesimleriyle bir araya gelmeye niyetimiz var. Seçim odaklı değiliz fakat seçimin gelmesiyle bizim de seçime dayalı çabalarımızı artırmamız gerektiğini söylemeye gerek yoktur." dedi.

Seçime 8 aylık gibi kısa bir süre kaldığına vurgu yapan Yapıcıoğlu, "Zaman kısa, yol uzun, yük ağır; bu ağır yükün altından bu uzun mesafeyi yürüyebilmek için mutlaka kendimizi biraz daha donanımlı hale getirmeli ve bilemeliyiz. Kendi kendimizi biraz daha motive etmek gibi bir ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Menfaat üzeri dönen siyaset canavardır"

Memleket gezilerimizde edindiği izlenimleri paylaşan Yapıcıoğlu, "Memleket genelinde vatandaşta bir ümit kırılması var. Bu ümitsizlik o kadar yaygın bir halde ki; vatandaşın yüzde 50'si siyasi çizgisini terk etmeye hazır. Takip ettiği çizgiden, takip ettiği partiden şüpheye düşmüş durumda. Maalesef siyaset öyle bir hal almış ki mevcut siyaset vatandaşa ümit veremez bir halde. Alternatif olduklarını söyleyenler aslında herhangi bir ümit doğuramıyor ve yeni bir şey de söyleyemiyor. Bütün kardeşlerimden ricam: kabuklarınızı kırın, daha fazla halkın arasına karışın. Halkımız HÜDA PAR nedir? Nasıldır? Kimdir? Meselelere nasıl yaklaşır? Bunları görsün, duysun." şeklinde konuştu.

HÜDA PAR'ın diğer partilerden en bariz farkının "menfaat-çıkar" düşüncesinden uzak olmaları olduğunun altını çizen Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

Her şeyden önce öyle bir devirde yaşıyoruz ki siyaset menfaat üzeri dönüyor. Bu o kadar kanıksanmış ki siyaset yaparken kendi menfaatini düşünmeyen birisi görüldüğünde ona 'siyasi enayi' olarak bakılıyor. Vatandaş neden böyle düşünüyor? Halbuki Üstad Bediüzzaman'ın deyimiyle 'menfaat üzeri dönen siyaset canavardır'. Bir taraftan yeri geldiğinde kendi menfaatini öteleyen ve toplumun ıslahı için çalışan bir siyasi parti, öte taraftan bugün bir yerde konumlandığında bir şekil konuşurken yarın yeri, mekânı, makamı, kimliği ya da ittifak yaptığı kişi değiştiğinde söylemi değişen ve şartlar ne olursa olsun kendi menfaatini önceleyen bir siyaset. Aradaki farkı vatandaşa gösterebilmeliyiz.

"Diğer partilerde başkanlık yarışı, HÜDA PAR'da başkanlık devri var"

Siyasette partizanlığın oluşturduğu duruma dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Bir gün ya da bir hafta önce birisini göklere çıkaran bir zât yarın menfaatleri çakıştığında yerin dibine sokuluyor, ya da tam tersi. Halkın arasına karışın dedik, niye? Bu farklar görünsün, halk partizanlık yapmadığımızı, menfaat peşinde olmadığımızı, toplumun ıslahı için çalıştığımızı görsün." ifadelerini kullandı.

Diğer partilerde yoğun şekilde bir hiyerarşi düzen varken HÜDA PAR'da ilişkilerin kardeşlik esası üzerinden yürüdüğüne vurgu yapan Yapıcıoğlu, "Bugün hasbelkader kardeşlerimiz bu genel başkanlık yükünü bize teslim etmişlerse bu salonda bulunan veya bulunmayan kardeşlerimizden bir fazlalığımız olduğundan değildir. Biz bekliyoruz ki yarın öbür gün bir kardeşimiz gelsin bu ağır yükü omuzlarımızdan alsın. Pek çok siyasi parti içerisinde genel başkanlık yarışına girmiş, başkanlığı alamayınca yönetime geçenler tarafından kapı dışarı edilmiş kişiler veya kendi partisini kurarak 'ben burada genel başkan olamıyorsam gider kendi partimin genel başkanı olurum' dercesine fikren birbirine uzak olmayan kişilerin farklı partilerde siyaset yaptıklarını görürsünüz." dedi.

Yapıcıoğlu, "Bakınız Mehmet Hüseyin Yılmaz; partimizin Kurucu Genel Başkanıdır. Birinci genel kongrede görevi devretti, şu anda görevi; Siyasal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. 4'üncü Olağan Kongremizi yapana kadar bir dönem İshak Sağlam genel başkanlığımızı yaptı, şu anda parti yönetiminde İnsan Kaynaklarından ve Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Onların döneminde de ben genel başkan yardımcılığı yaptım. Peki aramızdan o makama talibim diyeni gördünüz mü? Yine pek çok ilde il başkanlığı yapmış olan kardeşlerimiz il başkanlığını başka bir kardeşine devrettiğinde kendisi ya il başkan yardımcılığı ya da il idare kurulu üyeliği yapmıştır. Bunu başka bir partide görebilir misiniz?" diye sordu.

"Biz, Allah'a giden yolları açmak ve onlara hizmet etmek için siyaset yapıyoruz"

HÜDA PAR olarak vatandaşı sisteme değil, sistemi vatandaşın değerlerine uyumlu bir hale getirmek için siyaset yaptıklarının altını çizen Yapıcıoğlu, "Kimileri kendi kitlelerini sisteme entegre etmek, kimileri tepe noktaya geldiğinde insanlara tahakküm etmek için siyaset yapıyor. Biz insanlara tahakküm etmek için değil, Allah'ın kullarına Allah'a giden yolları açmak ve onlara hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Bugün siyasetin alt başlıklarından hangisini ele alırsanız alın HÜDA-PAR farkını çok bariz bir şekilde göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Partilerinin diğer siyasi partilerle olan farkını anlatmaya devam eden Yapıcıoğlu, "Mesela siyaset arenasında faaliyet yürüten partilerin kahir ekseriyeti sözle itiraz etseler bile kapitalist ekonomik düzene veya faiz sistemine itiraz eden yok. İtiraz edenler de 'faizler neden yüksek' veya 'neden düşürüyorsunuz?' diye itiraz ediyor. Bu farkların fark edilmesi için bütün kardeşlerimden ricam; insanların arasına karışın, siyasetin bu kadar menfaat üzere döndüğü bir dönemde insanlarımız menfaatsiz siyaset yapanların olduğunu görsün." diye seslendi.

Yapıcıoğlu, "Şu anda HÜDA PAR'da siyaset yapanların hangisinde dünyalık bir menfaat bulunmakta? Siyasetin bu kadar çirkefleştiği bir dönemde milletin menfaatini, ümmetin maslahatını önde tutan siyasi kadroların kendi içine kapanması doğru değildir, caiz değildir. Çıkın, dostlarınız sizi görsün. Eğer Rabbimizin bizden razı olacağı Müslüman ahlakını taşıyıp halkın arasına şu rozetlerimizle karışırsak yarın öbür gün onları bırakıp gittiğinizde insanlar yakanıza yapışacak 'bizi bırakıp nereye gidiyorsunuz' diyecekler." ifadelerini kullandı.

Buluşma programında bayan partililere de seslenen Yapıcıoğlu, "Memleketi dolaşırken her tarafa yetişmeye çalışıyoruz ama takdir edersiniz ki 81 vilayet, 911 ilçenin tümüne gitsek bile yine işimiz yarım kalır, çünkü toplumun yarısı kadınlar ve kızlardan oluşuyor. Onlara dokunmak daha çok sizin işiniz. Sizler menfaatsiz, yapmacıksız, pek çok fedakarlığı göze alarak samimi bir şekilde toplumun arasına karışırsanız bu iş ancak o zaman olur. Genç kardeşlerim, biraz önce söylediğim gibi biz bütün memleketi dolaşıp bütün gençlere teker teker temas etsek bile onların frekansını yakalamak konusunda sizin kadar başarılı olamayız, sizler birbirinizin dilinden daha iyi anlarsınız." dedi.

Yapıcıoğlu'nun Antalya programının bugün ve yarın da devam edeceği öğrenildi.

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