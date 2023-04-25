Yapıcıoğlu: 'CHP'nin genetik yapısı asla...'

Yapıcıoğlu, Gaziosmanpaşa'da bulunan bir konferans salonunda gerçekleştirilen "Ağrılılarla Buluşma Programı"na katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Ağrılı ilahi ses sanatçısı Selami Güneş'in seslendirdiği ezgilerle devam etti.

Programda konuşan Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere dikkat çekerek destek istedi. Hedef ve niyetlerinin birinci turda Cumhurbaşkanı seçimini bitirmek olduğunu belirten Yapıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan dışında hiçbir adayın birinci turda kazanma şansının olmadığını belirtti.

CHP'nin genetik yapısının değişmeyeceğine vurgu yapan Yapıcıoğlu, "Bazı partiler, lider partisidir. O lider partiyi bıraktığı zaman ya da gözünü yumduğu zaman, parti erir gider ya da çok ciddi bir güç kaybına uğrar. Ama bazı partiler vardır ki onların lideri değişse de bir fikir hareketidir, bir ideolojisi, bir kadrosu, bir tabanı vardır, o devam eder. CHP bunlardan bir tanesidir. CHP'de genel başkanlar değişir ama CHP, CHP'dir. Bu farkı hiçbir zaman unutmayın. Kemal Bey değişmiş olsa bile CHP'nin değişikliğine hiç inanmadım, sizin de inanmanızı tavsiye etmiyorum, siz de inanmayın. CHP değişmez, değişse artık CHP olmaktan çıkar. O genetik yapısı asla değişmeyecektir." dedi.

"Dijminê bav û kalâ nabe dostê lawa"

Kürtçe bir atasözünü hatırlatarak CHP'ye atıfta bulunan Yapıcıoğlu, "Dijminê bav û kalâ nabe dostê lawa (Baba ve dedenin düşmanı, evladın dostu olmaz)" dedi.

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Yapıcıoğlu, "Kürd; mukaddesatına, ailesine, namusuna düşkündür. Şimdi bir tarafta mukaddesatla problemi olmayan, aile kurumunu korumak isteyen, yetersiz de olsa yapmış olduğu çalışmalarla maneviyatı, manevi eğitimi önemseyen, inşallah bahsetmiş olduğumuz o türlü türlü sapkınlıkların önüne geçme konusunda bir irade beyanında bulunan bir aday var; öbür taraftan katliamcı, milletin inancıyla barışık olmayan hatta düşmanlık etmiş olan, şu anda fırsat olsa yine düşmanlığı edecek, bunu sergilemekten de çekinmeyen, namusa, 'sözde namus' diyen, ailenin temeline dinamit koyacak olan ve bunu açıkça söyleyen bir aday var. Şimdi beyefendi çıkmış diyor ki, 'Kürdler beni destekliyor, onun için de Erdoğan bütün Kürdlere terörist diyor.' Gerçekte öyle mi? Namusuna düşkün, dinine diyanetine düşkün, ailesine düşkün, şerefli bir hayat yaşamak isteyen bir Kürd kardeşim, o yanılgıya düşmeyecek diye ümit ediyorum. İnşallah düşmeyecek." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de memleketin birkaç büyük meselesi var"

Memleketin meselelerine de dikkat çeken Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de memleketin birkaç büyük meselesi var. Bunlardan bir tanesi, inancın yaşanmasının önündeki engeller. Şu anda elhamdülillah o engeller çok önemli bir oranda kalktı. Yetti mi? Yok yetmedi. Bazı şeylerin anayasal güvenceye kavuşturulması gerekiyor ama henüz o anayasal güvence gelmedi. Israrla söyledik. Son bir yıl içerisinde anayasal güvence ile alakalı bazı adımlar atılmak istendi fakat imkân ve zaman yetmedi. Bir diğer mesele; tek parti zihniyetinin oluşturduğu meselelerden birisi. Kimine göre Şark meselesi, kimine göre Kürd meselesi, kimine göre Kürd sorunu, kimine göre terör sorunu, kimine göre asayiş sorunu, kimisine göre bölgesel kalkınmışlık farkı… herkes kendisine göre, kendi zaviyesine göre, kendi penceresine göre bir isim koyuyor bu meseleye. Gelin istersen şöyle söyleyelim; Türkiye'de red, inkâr ve asimilasyon politikalar sebebiyle bozulan kardeşlik meselesi. Bin yıldır kardeşçe yaşayan insanlar, dilleri farklı olsa da mezhepleri farklı olsa da tenleri birisinin diğerine göre biraz daha koyu olsa da bin yıldır beraber yaşamış ve bunu sorun etmemiş, birbirleri için canını vermiş olan iki halk, birbirine düşman edilmeye çalışıldı. Bunlar bilinçli yapıldı." diye konuştu.

"Kürdler dindardır, namusuna ve ailesine düşkündür"

Yapıcıoğlu, özellikle HÜDA PAR, siyaset sahnesinde daha fazla görünür olmasından sonra yapılan saldırıların altında yatan sebebin de bu olduğunu söyledi.

Kürdlerin temel özelliklerine de değinen Yapıcıoğlu, "Kürd'ün en temel özelliklerinden birisi, Kürd dindardır. Dindarlık elbette Kürd'ün tekelinde değildir. Fakat çevrede yaşayan insanlara göre en azından 20-30 yıl öncesine göre Kürdler çok daha dindardı. Diğer özelliği, Kürd namusuna, ailesine düşkündür. Bütün o yasaklamalara rağmen dilini unutmadı, unutturmadı. Bunda çok hikmetler vardı. Ama bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, doğuda medreselerde kullanılmasıdır. Batıda Kur'an-ı Kerim'in, İslami ilimlerin öğretilmesinin yasaklandığı dönemde, burada insanların çok azı bu işi yapabiliyorken, doğuda belki coğrafyanın da sağlamış olduğu avantajla oradaki hocalar, seydalar, molalar, medreselerde çocuklara İslami ilimleri ders vermeye devam ettiler. Bu iki şey ayakta tuttu. İlim kaybolmadı, din unutulmadı."

İLKHA