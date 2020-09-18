Yapı Kredi'nin teknolojileri dünya çapında tescillendi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, salgın sürecinde sağladığı müşteri odaklı çözümlerle dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından biri olan International Stevie tarafından 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 19 ödüle layık görüldü.



Yapı Kredi açıklamasında görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, pandemi döneminde dijital bankacılık alanında uluslararası arenada aldıkları ödüllerle Türkiye'nin dijital bankası unvanlarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi ruhumuzla, bankacılığın her alanında sınırları kaldıran deneyimlere imza atıyoruz. Zamanın önümüze getirdiği farklı ihtiyaçlara, zamanın ötesinde çözümler üretiyoruz. Son olarak dünyanın en saygın iş dünyası ödül organizasyonlarından biri olan Stevie International Awards'ta elde ettiğimiz büyük başarı, bu alandaki çalışmalarımızı taçlandırmış oldu.

Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına geliştirdiğimiz teknolojilerimiz dünya çapında da tescillendi. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi var gücümüzle çalışmaya, hayata geçirdiğimiz hizmetlerle müşterilerimizin önündeki sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."

Banka Stevie Ödülleri'nde, Yapı Kredi Mobil ile "En İyi Kullanıcı Deneyimi", "İşletme ve Kurum", IBAN Okuma ve Hikayeler ile iki kere "Deneysel & Yenilik", Video Bankacılık ile "Entegre Mobil Deneyimi" ve "Ödeme Çözümleri" kategorilerinde Altın Stevie elde etti. Kovid-19 salgını sürecinde Yapı Kredi Mobil üzerinden sunulan temassız nakit çekim ve ödeme sistemleri ise "En Değerli Ürün" kategorisinde Gümüş Stevie'ye layık görüldü. Ayrıca Yapı Kredi Mobil, Mobil Onay ile "Entegre Mobil Deneyimi" kategorisinde de Gümüş Stevie elde ederken "Finansal Hizmetler ve Bankacılık" ve Mobil Onay ile "En İyi Finansal Hizmetler" kategorilerinde Bronz Stevie'nin sahibi oldu. Akıllı Alışveriş Arkadaşı World Mobil ise "Pazarlama Uygulaması" kategorisinde Gümüş Stevie'ye layık görüldü.



Öte yandan Yapı Kredi, Master Chatbot ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Çözümleri" kategorisinde, Kart Takibi özelliği ile "En İyi Tüketici Hizmetleri" kategorisinde ve Video Bankacılık ile "Kimlik Doğrulama ve Erişim Güvenliği" kategorisinde Bronz Stevie elde etti.



Yapıkredi.com.tr ise "En İyi Anasayfa" ile Altın Stevie, "Bankacılık" ve "En İyi Kullanıcı Arayüzü" alanlarında ise Gümüş Stevie ödüllerinin sahibi olurken "Finansal Hizmetler" ve "En İyi Kullanıcı Deneyimi" kategorilerinde Bronz Stevie kazandı.