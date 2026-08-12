CHP’nin eskisi de yenisi de aynı zihniyette! İkili oynadılar

MUHAMMET KUTLU ANKARA

10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda, 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, (Çerçeve Yasa) CHP zihniyetinin kaypaklığını bir defa daha gözler önüne serdi. Kanun oylamasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ondan kopanların kurduğu Yeni Parti (YP) tam bir CHP zihniyeti sergiledi.

24 Nisan 1972’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam cezalarının infazı için Meclis’te yapılan oylamada, 144 sandalyesi olan ve 47 milletvekili idama karşı oy verirken, 29 milletvekili ile infazın önünü açan, 67 milletvekili oylamaya katılmadan örtülü destek veren CHP zihniyeti, benzer bir kurnazlığı çerçeve yasanın oylamasında sergiledi. Oylarına muhtaç oldukları Kandil’in uzantılarını ürkütmemek için terörün kökünü kazımaya yönelik yasaya sadece parti yönetimi olarak “evet” oyu veren CHP ile YP, milliyetçi tabana şirin gözükmek için ise milletvekillerini “hayır” oyu vermeye veya Meclis’e katılmamaya sevk etti. CHP yönetimi oylamada “evet” diyeceklerini açıklarken, 29 milletvekili “evet”, 2 milletvekili “hayır” oyu kullandı. 14 CHP milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Yeni Parti de; Genel Başkan Özgür Özel’in “tarihsel bir sorumlulukla” yasaya destek vereceklerini söylerken milletvekillerini serbest bırakması üzerine, 35 milletvekili “kabul” oyu verirken, 54 milletvekili “ret” oyu kullandı. YP’li 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. CHP ve YP yönetimleri “Çerçeve Yasa”ya “evet” derken, milletvekillerinin “hayır” oyu vermesi ve CHP ile YP’nin iki farklı kutba ayrılması, her iki kesimi aldatmaya yönelik bir şark kurnazlığı olarak değerlendirildi.

“BARIŞA KARŞI OLMAK, VATANA İHANETLE EŞDEĞERDİR”

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na partide muhalefet eden bir kitle var diye düşünüyorum. Bunlar çerçeve yasa teklifine ‘hayır’ oyu verdiler. Yeni Parti’de ise ciddi manada ırkçı, kafatasçı ulusalcı bir yapı var. Bunlar Özgür Özel ile beraber Yeni Parti’ye gittiler. Özgür Özel bunlara tabi hakim olamayacağını anlayınca kendi partisini serbest bıraktı. O zihniyet de ‘hayır’ oyu verdi” diyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “50 yıldır Türkiye’de kan akıyor. Ve Türkiye’ye maddi ve manevi birçok alanda kaybettirdi. Şimdi bu kanın durması hem dış siyaset açısından hem de iç siyaset açısından Türkiye’nin elini çok ciddi manada güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

“Barışa karşı olmak, bu yasaya karşı olmak inanın ki bana göre vatana ihanetle eşdeğerdir. Bu benim şahsi düşüncemdir” diyen Cevheri, şunları söyledi: “Barışın aması olur mu? Terörün bitmesini isteyip, barış isteyip bunun için hazırlanan yasaya ‘hayır’ oyu vermek tam bir ikiyüzlülüktür. Ya kardeşim sen niçin bu barışa karşı çıkıyorsun? Bizim tek amacımız analar ağlamasın, evlere ateş düşmesin, şehitler olmasın, gaziler olmasın. Hz. Peygamber (SAV) veda hutbesinde ‘Ey Allah’ın kulları kardeş olun’ demiyor mu? Bugün kardeşlik günümüzdür. Dolayısıyla bu kardeşlik duygusunu daha da pekiştirmemiz lazım. Yeter artık bu memleketin çocukları ölmesin, bu memleketin çocukları şehit olmasın, bu memleketin çocukları gazi olmasın, analar ağlamasın, evlere ateş düşmesin. Bu barışa karşı çıkmak bana göre Türkiye’nin geleceğini karartmaktır, Türkiye’nin sürekli savaş içerisinde kalmasını sağlamaktır. Türkiye’nin maddi ve manevi kayba uğramasını istemektir, bu vatan hainliğidir.”