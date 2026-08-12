Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar
Kayseri'nin Sarız ilçesi doğumlu 40 yaşındaki Şükran Kara, küçük yaşta anneannesinden öğrendiği kök boya yapımını çıkardığı reçete ve kataloglarla gelecek kuşaklara tanıtıyor. Anneannesinden öğrendiği kök boya yapım geleneğinin unutulmaması için katalog ve reçete oluşturan Şükran Kara, "Türkiye genelinden ve hatta yurt dışından bana ulaşanlar oluyor. Reçete istiyorlar. Adana ve Kayseri olgunlaşma enstitülerine kök boya reçeteleri yaptım" dedi.