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Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

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Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Kayseri'nin Sarız ilçesi doğumlu 40 yaşındaki Şükran Kara, küçük yaşta anneannesinden öğrendiği kök boya yapımını çıkardığı reçete ve kataloglarla gelecek kuşaklara tanıtıyor. Anneannesinden öğrendiği kök boya yapım geleneğinin unutulmaması için katalog ve reçete oluşturan Şükran Kara, "Türkiye genelinden ve hatta yurt dışından bana ulaşanlar oluyor. Reçete istiyorlar. Adana ve Kayseri olgunlaşma enstitülerine kök boya reçeteleri yaptım" dedi.

#1
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Kırsal Tekneli Mahallesi'ndeki baba ocağında henüz 6-7 yaşlarında kök boya yapımıyla tanışan Kara, bu kültürü aradan geçen uzun yıllara rağmen devam ettirmeyi başardı.

#2
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Kara, farklı kumaş türlerini ve bitkilerin farklı kaynama sürelerini deneyerek yaptığı çalışmalarda 500'ü aşkın renk tonunu ortaya çıkardı.

#3
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Geleneksel yöntemlerle yapılan kök boyaların unutulmasını istemeyen Kara, bu renklerin reçetelerini ve kataloglarını oluşturdu.

#4
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Şükran Kara, profesyonel olarak 15 yıldır kilim, dokuma ve kök boya işleriyle uğraştığını söyledi.

#5
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Kök boya yapmanın zahmetli olduğunu belirten Kara, "Yünler mevsiminde kırkılarak ırmakta yıkanır, kurutulur, ince çubuklarla çırpma işlemi yapılır. Kirmenle eğrilen yünler iplik haline getirilir ve doğadan toplanan bitkilerle doğal boyama işlemi yapılır." dedi.

#6
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Kara, kök boya işine yaklaşık 2 yıldır yeniden ilginin arttığını ve bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

#7
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Olgunlaşma enstitülerinde usta öğreticilik de yaptığını anlatan Kara, şöyle konuştu:

#8
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

"Kendi araştırmalarım var. Bu konuyla alakalı yazmış olduğum 'Kökten Renge' isimli bir kitabım var. Ayrıca kumaş kartelası ve reçeteler hazırlıyorum. Geçmişten günümüze gelen bu kök boya kültürü unutulmasın diye, gelecek nesillere aktarmak için bunların reçetelerini oluşturuyorum. Artık bu işi yapan çok fazla kimse yok. Bunun da daha fazla gençlere, gelecek nesillere taşınması için, unutulmaması için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Kök boyaya son 2 yıldır merak biraz daha arttı. Türkiye genelinden ve hatta yurt dışından bana ulaşanlar oluyor. Reçete istiyorlar. Adana ve Kayseri olgunlaşma enstitülerine kök boya reçeteleri yaptım. Paris'ten bana ulaşan arkadaşlarım oldu. Onların bazı projelerinde yer aldım."

#9
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Kara, cevizden kahverengi, karamuk kökünden sarı, ısırgan otundan yeşil ve palamuttan bej gibi renkler elde ettiğini dile getirdi.

#10
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Kök boya yapmayı bir iş olarak görmediğini vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

#11
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

"Bunu kendi kültürüm ve özüm olarak görüyorum. Her insanın bir renginin olduğunu ve o kazanın başında kendi rengini bulduğunu düşünüyorum. Tüm gençlere denemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü emek isteyen, sabır isteyen, insanın özünü ve geçmişini anlatan bir sanat, zanaat. Bunun tüm nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu katalog ve reçetede deneme yanılma yöntemiyle doğadan topladığım tüm bitkileri deneyerek reçeteler haline getirdim. Kumaş ve ip türevlerinin hangi renkleri aldığını, ne şekillerde olduğunu görselleriyle, reçeteleriyle birlikte kartelamı oluşturdum. 500'ü aşkın reçetem var."

#12
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Ata mirası kök boya geleneğinden kareler…

#13
Foto - Ata mirası: Kök boya geleneği! Gelecek kuşaklara böyle aktarıyorlar

Ata mirası kök boya geleneğinden kareler…

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