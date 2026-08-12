Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!

ARAÇ DURSA BİLE TIBBİ EKİPMAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Stella Juva'nın elektrik sistemi, aracın hareketini sağlayan bölüm ile tıbbi kabinin güç ihtiyacını birbirinden ayırıyor. Bu sayede araç sürüş için kullanabileceği enerjiyi tüketip durmak zorunda kalsa bile kalan enerji tıbbi ekipmanların çalışmasını sürdürmek için önceliklendiriliyor. İklim kontrollü tıbbi kabinde tüberküloz taraması için özel bir röntgen cihazı, doğum öncesi bakım için ultrason ekipmanı, sıtma için hızlı test imkânları ve otomatik harici defibrilatörler bulunuyor.