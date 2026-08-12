  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok Çorlu'da ot yangını dehşeti! Alevlere teslim olan tır ve otomobiller küle döndü! Kat Kat Fırsat Kataloğu dolu dolu geldi! Tarım Kredi'de 11-17 Ağustos 2026 tarihinde dev indirimler Sürekli görmezden gelinen biri olmak sizi tüketir! O kişilerle arkadaş olmanın 5 bedeli Tüm dünyada dikkatleri üzerine toplayan dev ibrik: Kahramanmaraş’ta bulunuyor! İki usta yaptı... Beşiktaş, Vlahovic için kesenin ağzını açtı: İşte transferin maliyeti Son geliştirilen, ışık saçan lamba: Bitkilerle bu mümkün! Rakipler rahatsız olacak... Duyan şaşkına döndü
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!

Hollanda'da bir grup öğrenci tarafından geliştirilen ambulans tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Sağlık aracı ilk kez Kenya'da gerçek koşullarda test edilecek.

1
#1
Foto - Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Solar Team Eindhoven, tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve "dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı" olarak tanıtılan Stella Juva'yı gerçek saha testlerine hazırlıyor. 23 öğrenciden oluşan ekip tarafından geliştirilen araştırma prototipi, klasik ambulanslar gibi hastaları yüksek hızla hastaneye taşımaktan ziyade uzak ve şebeke dışı bölgelere sağlık hizmeti götürebilen, kendi enerjisini üreten bir mobil klinik olarak tasarlandı.

#2
Foto - Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!

Proje, güvenilir yol, elektrik veya yakıt erişimi bulunmayan uzak ve şebeke dışı bölgelerde yaşayan tahmini 1 milyar insana hastane düzeyinde sağlık altyapısı ulaştırabilecek güneş enerjili bir çözüm geliştirmeyi amaçlıyor. Aracın bu ay Kenya'ya götürülerek Amref Health Africa ile zorlu arazi ve gerçek sağlık senaryolarında test edilmesi planlanıyor.

#3
Foto - Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!

GÜNEŞLİ BİR GÜNDE 715 KM'YE KADAR MENZİL HEDEFLİYOR Stella Juva'nın çatısında Çinli üretici AIKO tarafından üretilen All Back Contact güneş hücreleri bulunuyor. Elektrik bağlantılarının hücrelerin arka tarafına taşındığı bu yapı, ön taraftaki ızgara çizgilerini ortadan kaldırarak kısmi bulutlu havalarda bile enerji yakalamayı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Panellerde bakır bağlantılar ve gümüş içermeyen metalizasyon kullanıldığı belirtiliyor. Bu yapının, arazi sürüşündeki titreşimlerin yol açabileceği hücre bozulmaları ve mikro çatlak riskini azaltması hedefleniyor.

#4
Foto - Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!

ARAÇ DURSA BİLE TIBBİ EKİPMAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Stella Juva'nın elektrik sistemi, aracın hareketini sağlayan bölüm ile tıbbi kabinin güç ihtiyacını birbirinden ayırıyor. Bu sayede araç sürüş için kullanabileceği enerjiyi tüketip durmak zorunda kalsa bile kalan enerji tıbbi ekipmanların çalışmasını sürdürmek için önceliklendiriliyor. İklim kontrollü tıbbi kabinde tüberküloz taraması için özel bir röntgen cihazı, doğum öncesi bakım için ultrason ekipmanı, sıtma için hızlı test imkânları ve otomatik harici defibrilatörler bulunuyor.

#5
Foto - Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!

TOPLAM AĞIRLIĞI 1.350 KİLOGRAM Güneş enerjili araçlarda ağırlığın menzil üzerinde büyük etkisi bulunurken Stella Juva'nın ağır tıbbi ekipmanları da taşıması gerekiyor. Ekip bu nedenle şasi ve gövdede hafif, havacılık sınıfı karbon fiber kompozit malzemeler kullandı. Stella Juva'nın toplam ağırlığı 1.350 kilogram seviyesinde tutuldu. Normal bir operasyonel ambulansın ağırlığı ise tipik olarak 3.500 ila 6.350 kilogram arasında değişiyor./ kaynak: mynet.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!
Gündem

Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!

Yazar Sinan Akyüz, Eskişehirli bir ailenin yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunduğunu ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmada yeniden hapse girme ..
Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama
Dünya

Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. İsrail işgalini meşrulaştırma..
Karadeniz'de sıcak temas! Rus ordusu Ukrayna devriye botunu İHA ile imha etti!
Gündem

Karadeniz'de sıcak temas! Rus ordusu Ukrayna devriye botunu İHA ile imha etti!

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'nın güneyinde Ukrayna'ya ait bir devriye botunun insansız hava araçlarıyla (İHA) vurularak etkisiz hale geti..
Siyonist dostu Kolombiya'yı iki ülke daha kınadı!
Gündem

Siyonist dostu Kolombiya'yı iki ülke daha kınadı!

Kolombiya'daki İsrail yanlısı Abelardo de la Espriella hükümetinin, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı ol..
9 katlı inşaattan aşağı düştü!
Yerel

9 katlı inşaattan aşağı düştü!

İstanbul Esenyurt’ta bir inşaatta çalışan 39 yaşındaki Mustafa Coşkun, dengesini kaybederek yüksekten düştü.
CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’ye para cezası! Atık su, pis koku isyan ettirdi
Gündem

CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’ye para cezası! Atık su, pis koku isyan ettirdi

Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından Marmara Denizi’ne kanalizasyon suyu akıtılması vatandaşların tepkisini çekti. Bölge ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23