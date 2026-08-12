Yola çıkmak için güneşi bekliyor! Tek seferde 715 km yol gidiyor!
Hollanda'da bir grup öğrenci tarafından geliştirilen ambulans tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Sağlık aracı ilk kez Kenya'da gerçek koşullarda test edilecek.
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Hollanda'da bir grup öğrenci tarafından geliştirilen ambulans tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Sağlık aracı ilk kez Kenya'da gerçek koşullarda test edilecek.
Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Solar Team Eindhoven, tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve "dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı" olarak tanıtılan Stella Juva'yı gerçek saha testlerine hazırlıyor. 23 öğrenciden oluşan ekip tarafından geliştirilen araştırma prototipi, klasik ambulanslar gibi hastaları yüksek hızla hastaneye taşımaktan ziyade uzak ve şebeke dışı bölgelere sağlık hizmeti götürebilen, kendi enerjisini üreten bir mobil klinik olarak tasarlandı.
Proje, güvenilir yol, elektrik veya yakıt erişimi bulunmayan uzak ve şebeke dışı bölgelerde yaşayan tahmini 1 milyar insana hastane düzeyinde sağlık altyapısı ulaştırabilecek güneş enerjili bir çözüm geliştirmeyi amaçlıyor. Aracın bu ay Kenya'ya götürülerek Amref Health Africa ile zorlu arazi ve gerçek sağlık senaryolarında test edilmesi planlanıyor.
GÜNEŞLİ BİR GÜNDE 715 KM'YE KADAR MENZİL HEDEFLİYOR Stella Juva'nın çatısında Çinli üretici AIKO tarafından üretilen All Back Contact güneş hücreleri bulunuyor. Elektrik bağlantılarının hücrelerin arka tarafına taşındığı bu yapı, ön taraftaki ızgara çizgilerini ortadan kaldırarak kısmi bulutlu havalarda bile enerji yakalamayı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Panellerde bakır bağlantılar ve gümüş içermeyen metalizasyon kullanıldığı belirtiliyor. Bu yapının, arazi sürüşündeki titreşimlerin yol açabileceği hücre bozulmaları ve mikro çatlak riskini azaltması hedefleniyor.
ARAÇ DURSA BİLE TIBBİ EKİPMAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Stella Juva'nın elektrik sistemi, aracın hareketini sağlayan bölüm ile tıbbi kabinin güç ihtiyacını birbirinden ayırıyor. Bu sayede araç sürüş için kullanabileceği enerjiyi tüketip durmak zorunda kalsa bile kalan enerji tıbbi ekipmanların çalışmasını sürdürmek için önceliklendiriliyor. İklim kontrollü tıbbi kabinde tüberküloz taraması için özel bir röntgen cihazı, doğum öncesi bakım için ultrason ekipmanı, sıtma için hızlı test imkânları ve otomatik harici defibrilatörler bulunuyor.
TOPLAM AĞIRLIĞI 1.350 KİLOGRAM Güneş enerjili araçlarda ağırlığın menzil üzerinde büyük etkisi bulunurken Stella Juva'nın ağır tıbbi ekipmanları da taşıması gerekiyor. Ekip bu nedenle şasi ve gövdede hafif, havacılık sınıfı karbon fiber kompozit malzemeler kullandı. Stella Juva'nın toplam ağırlığı 1.350 kilogram seviyesinde tutuldu. Normal bir operasyonel ambulansın ağırlığı ise tipik olarak 3.500 ila 6.350 kilogram arasında değişiyor./ kaynak: mynet.com
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