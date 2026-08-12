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Spor Chelsea yeni sol bekini duyurdu
Spor

Chelsea yeni sol bekini duyurdu

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Chelsea yeni sol bekini duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol futbolcu Pep Chavarria'yı resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'da forma giyen 28 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chavarria, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Başlamak için çok heyecanlıyım. Chelsea, dünyadaki en büyük kulüplerden biri ve bu benim adıma bir rüya. Bu, büyük bir fırsat. Ben hazırım ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

 

Chelsea forması giyen Marc Cucurella, haziran ayında Real Madrid'e transfer olmuştu.

2022'den bu yana Rayo Vallecano formasıyla 125 maça çıkan Chavarria, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde final oynamıştı.

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